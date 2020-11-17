В 'Слуге народа' заговорили о введении локдауна и 'сортировке' больных COVID-19

В Украине в связи со стремительным распространением коронавируса стоит вводить полный локдаун с двумя оговорками.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказала народный депутат Украины, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. "Я выступаю за полный локдаун с предупреждением и компенсаторными механизмами", – заявила она.

По словам нардепа, срок введения локдауна следует определять, исходя из статистики заболеваемости коронавирусом.

"Если и дальше количество будет расти, то, наверное, у нас не будет другого выхода, кроме того, чтобы ввести локдаун. И очевидно, что этот момент не так далеко. Министр Степанов говорил о том, что в середине декабря больницы просто не смогут принимать пациентов и надо будет делать "медицинскую сортировку", – напомнила Кравчук.

Она сообщила о том, что Верховная Рада планирует принять дополнительное постановление, в котором правительству будет рекомендовано предупреждать о любых карантинные ограничительных мерах не позже, чем за 7 дней до их внедрения.

Кравчук также выступила за то, чтобы правительство предусмотрело определенные компенсаторные механизмы для бизнесов, которые будут вынуждены прекратить работу на период локдауна. В частности, она рассказала, что во фракции готовится письмо на имя премьер-министра Украины с тематическими предложениями.

Вместе с тем нардеп отметила, что на государственную помощь сможет рассчитывать исключительно легальный бизнес, а не теневой.

Как писал OBOZREVATEL, врач-эпидемиолог, председатель ОО "Инфекционный контроль" Андрей Александрин заявил, что локдаун, введенный в Украине на 2-3 недели, позволил бы снизить нагрузку на систему здравоохранения, но есть опасность, что граждане будут игнорировать ограничительные мероприятия.