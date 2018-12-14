МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

В России бросили за решетку ''народного мэра'' из ''Л/ДНР'': за что наказали ''ихтамнета''

4.3тЧитать материал на украинском

Бывшего "народного мэра" Лутугино Егора Русского, что приехал в 2014 году воевать за "ЛНР", в России приговорили к 2,5 годам тюрьми за взяточничество и воровство.

Об этом написал в своем блоге журналист Денис Казанский. Арестовали его еще весной в родной Ухте, где после возвращения с Донбасса, Русский стал директором спортивной школы.

По факту получения взятки и воровства, в декабре суд вынес бывшему наемнику приговор. Отмечается, что вину он признал и даже возместил нанесенный ущерб.

Новости
''Жрать нечего, денег нет'': террорист ''ЛНР'' пожаловался на тяжелую жизнь

Егор Русский

Егор Русский

Без Табу

"Судом было установлено, что в январе 2018 директор спортшколы организовал вывоз и сдачу в организацию, принимающую металл, стального и чугунного лома, являющегося собственностью спортивной школы. Полученные деньги в размере 49 тыс. рублей он забрал себе", — сказано в заявлении.

"Народным мэром" Русский был с 2014 по 2016 год

"Народным мэром" Русский был с 2014 по 2016 год

realgazeta.com.ua

Казанский подметил, что "школу ЛНР" видно сразу и в Лутугино "народный мэр" времени даром не терял. Однако как только воровать стало нечего, вернулся домой в Ухту.

"Странно, когда все эти "защитники русского населения" приезжают воровать и убивать в Украину, то в России их почему-то называют борцами с фашизмом. А как только приезжают делать то же самое в Россию — так сразу попадают в тюрьму", — сыронизировал Казанский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "Л/ДНР" забили тревогу из-за "прибытия" на Донбасс войск НАТО.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Персона
Денис Казанский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
9
Смешно
8
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги