В Шумском районе Тернопольской области от коронавируса COVID-2019 скончались священник УПЦ МП и хорист церкви ПЦУ.

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Об этом сообщает местное издание "Галас". О двух смертях в области информирует и Шумская районная государственная администрация, а также глава РГА Виталий Кудлак. Конкретные конфессии официально не назывались (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

По данным издания, один из скончавшихся в результате COVID-19 – 55-летний священнослужитель Московского патриархата из села Потуторов.

Он, как рассказали в РГА, тайно проводил богослужения в частном здании в присутствии верующих.

"Сегодня была проведена огромная работа нашими медиками, другими медиками по выявлению широкого круга контактных лиц для взятия у них анализов", – отметил Кудлак.

В Шумском районе от COVID-2019 умер священник МП 24 канал

Вторая жертва коронавируса – 66-летний мужчина из Шумска, который пел в церковном хоре Православной церкви Украины. Он увлекался фотографией и активно освещал местные события в социальных сетях.

"В священнослужителя с Потуторова анализ на исследование брали при жизни, а вот в шумчанина, который был госпитализирован вчера [27 апреля] в больницу, после смерти", – уточнила пресс-служба районной государственной администрации.

По последним данным, в Тернопольской области официально подтверждено 664 случая заболевания коронавирусом, 12 человек умерли, 74 излечились. В течение суток зафиксированы 52 новых случая.

СНБО

СНБО

Как писал OBOZREVATEL, в Украине по состоянию на 28 апреля зафиксировано 239 летальных случаев COVID-2019. Минздрав опубликовал детальную статистику по погибшим.

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