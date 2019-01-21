''В плену Сталина'': украинский журналист разгромил российский миф

Украинцам на протяжении долгих лет навязывали миф о том, что главными создателями мировой культуры являлись россияне. Юному поколению в нашей стране продолжают внушать этот штамп составители школьных программ, которые не изменили устаревшего мировоззрения.

Это подтверждает содержание учебников по зарубежной литературе для старшеклассников, пишет в своей колонке для "Українського тижня" журналист Юрий Макаров.

Юрий Макаров 1tv.com.ua

"Нет, я не принадлежу к тем украинцам, для которых переход на "язык оккупанта" является неотъемлемым признаком измены. И репертуар Национальной оперы, который чуть ли не наполовину состоит из произведений русской музыки (Рахманинов, Мусоргский, Чайковский, Римский-Корсаков, Стравинский, Бородин, Прокофьев), мне не кажется критичным, разве что немного. А вот когда школьный курс зарубежной литературы за 10-11 классы изобилует Некрасовым, Блоком, Маяковским, Булгаковым в дополнение к Толстому, Достоевскому, Чехову, Пастернаку, а в списке дополнительной литературы уже и Бунин, и Горький, и Есенин, и Замятин вместе с Платоновым, это лишь означает, что составители программы находятся в плену советских представлений времен Сталина: мол, мировую культуру делали в основном русские", — возмутился он.

Макаров также подчеркнул, что тем, кто несет ответственность за образование молодых украинцев, следует помнить о том, что остатки москвоцентричности никак не способствуют универсализации украинского взгляда на мир.

В идеальном варианте, считает журналист, Пушкина есть смысл читать только после знакомства с Байроном, а лучше вместе с Вольтером и Руссо. Что касается Толстого, то его творчество следует изучать параллельно с Гюго и Диккенсом.

Аналогичный подход Макаров предложил применить и при переименовании украинских улиц, которые сейчас носят имена российских писателей. Он ярко высмеял бурные возмущения тех, кто не может смириться с правом украинцев знать и помнить не только выдающихся деятелей России.

"Говорят, вскоре переименуют площадь Толстого. А может, и улицу заодно. Ну и сразу: "Фашисты!", "Караул!", "Наступление на культуру". Я предпочел бы, чтобы рядом с улицей Пушкина появилась улица Байрона, а рядом с площадью Толстого — площадь Гюго. И еще десятки улиц, переулков и проспектов имени замученных, спрятанных и забытых украинцев. Тогда хорошо, тогда будет достигнута гармония", — подытожил Макаров.

Юрий Макаров Центр литературного образования

Как сообщал OBOZREVATEL:

в сентябре родители учеников одной из школ Киева пожаловались на то, что их дети учатся по учебникам с пропагандой "русского мира".

Такая же ситуация сложилась и в Одесской области. В скандальной книге школьникам внушали, что воевать с Россией опасно, а русский и украинский языки — родственные.

После возникшего ажиотажа на скандал отреагировали в Минобразования. Там заявили, что еще три года назад приказали заклеить пропагандистские упражнения в учебнике.

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