В Офисе Зеленского предложили выпустить заключенных из тюрем из-за коронавируса: Минюст ответил

Министерство юстиции Украины рассматривает возможность досрочного освобождения заключенных, которые осуждены за незначительные преступления из-за угрозы распространения коронавируса.
Но это не случится в ближайшее время, так как для этого нужны изменения в законодательство и решение судов, рассказала в интервью OBOZREVATEL замглавы Минюста Елена Высоцкая.
"У нас сегодня более 52 тысяч человек – это и заключенные, находящиеся в следственных изоляторах, и осужденные. Относительно первых у нас позиция следующая – на этот период мы предлагаем применять высшую меру пресечения в исключительных случаях только для общественно опасных преступников. Всех остальных можно отправлять домой на карантин до судебных заседаний", – говорит чиновница.
Но реализация такого варианта требует внесения соответствующих изменений в законодательство, которые бы и позволяли судьям применять такие нормы в виде исключения на период угрозы распространения коронавирусной инфекции, говорит Высоцкая.
Часть заключенных могут выпустить из тюрем из-за коронавируса
"Если говорить об осужденных, то есть два правовых механизма, которые бы позволяли кого отпустить – это амнистия и условно-досрочное освобождение. Оба процесса не быстрые, нельзя просто в какой-то момент открыть дверь. На это тоже нужны соответствующие законодательные изменения и решения суда по каждому отдельному делу", – сказала она.
По ее словам Министерство может рекомендовать категории осужденных, которые могут быть освобождены. Кого точно не коснется послабление, так это заключенных и осужденных за тяжкие насильственные преступления.
"Вот над этим мы и работаем, разрабатываем законопроекты, которые могли бы быть рассмотрены Верховной Радой в ближайшее время", – рассказала Высоцкая.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов выступил за амнистию заключенных, которые отбывают наказание за незначительные преступления.
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