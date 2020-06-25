В Одессе разоблачили аферу с военным аэродромом
Суд вернул 40-гектарный участок аэродрома "Школьный" в Одессе
Хозяйственный суд Киева принял решение о возвращении государству участков военного аэродрома "Одесса-Школьный", который имеет стратегическое значение.
Как сообщил официальный сайт Офиса генерального прокурора, следствием установлено, что Одесский городской совет незаконно передал под застройку земельные участки общей площадью 95 га. Суд вернул 40 га этих участков.
На территории аэродрома базируются истребители, которые несут боевое дежурство, охраняя южные границы страны, и регулярно принимаются самолеты с ранеными бойцами в зоне проведения ООС. Аэродромом также пользуется авиация Государственной пограничной службы и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"Таким образом, решение органа местного самоуправления привело к изъятию из государственной собственности земельного участка оборонного назначения, который является ограниченно обороноспособным объектом гражданских прав, в не предусмотренный законодательством способ и для не предусмотренной законодательством цели", – говорится в сообщении.
Офис генпрокурора продолжает работу для остановки противоправной застройки других земельных участков этого военного аэродрома площадью 55 га и возвращения их государству.
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 октября 2017 года в Одессе группа неизвестных лиц совершила вероятную попытку рейдерского захвата аэродрома "Школьный", который является территорией воинской части А-3571.
Военная прокуратура Южного региона Украины открыла уголовное производство по признакам преступления против установленного порядка несения военной службы.
1 ноября командир воинской части был задержан. Приморский райсуд Одессы отправил его под домашний арест.
Полиция Одесской области опровергла заявление ВСУ о захвате военного объекта. В полиции заявили, что около 40 мужчин в балаклавах – это частная охрана строителей, которые имеют разрешение от городских властей на строительство торгового центра.
В декабре Хозяйственный суд Одесской области вынес решение по делу о конфликте между воинской частью и коммерческой компанией по поводу участка земли в Одессе в районе аэродрома "Школьный" и обязал частную компанию снести забор на территории военного объекта.