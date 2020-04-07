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8 апреля • обновлено в 02:22
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В небе над Крымом устроили "крестный лет" против "смертельной заразы"

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Священники Украинской православной церкви Московского патриархата совершили "воздушный крестный ход" над оккупированным Россией Крымом.

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Они помолились "за здравие всех жителей" и против "смертельной заразы", сообщила пресс-служба РПЦ.

Крым с воздуха

Крым с воздуха

pikabu.ru (иллюстративное фото)

"Целью крестного хода было благословить всех жителей Крыма на здравие, спокойствие и усиленную молитву о избавлении от губительного поветрия и смертельной заразы", – отмечено в сообщении.

Уточняется, что "воздушный крестный ход" проходил по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря и при содействии так называемого "главы Крыма" Сергея Аксенова.

На борт священники взяли с собой ковчег с мощами святителя Луки Крымского, Гурия Таврического, Николая Чудотворца, а также икону Божьей Матери "Всех Скорбящих Радость", которую они считают чудотворной.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Русской православной церкви патриарх Кирилл устроил объезд Москвы, во время которого он помолился об избавлении от коронавируса. Передвигался он на "мерседесе" с мигалками в сопровождении нескольких автомобилей, в том числе полицейских. Россияне возмутились и потребовали оштрафовать участников за нарушение режима самоизоляции.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
УПЦ МП Крым
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