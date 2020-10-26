В Минздраве предупредили о новой возможной вспышке COVID-19 в Украине

После проведения местных выборов в Украине ожидается увеличения количества новых зараженных коронавирусом (COVID-19).

Однако в Минздраве не связывают рост числа больных с выборами. Об этом для "РБК-Украина" сказал исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

"Выборы – это, конечно рискованная операция. Большое количество людей, которые контактируют между собой, но все нормы, все рекомендации Минздрава строго выполнялись. Поэтому, я не думаю, что вспышка будет связана с выборами", – отметил он.

Кузин подчеркнул, что в общем по Украине наблюдается тенденция к росту новых инфицированных.

"Будем ожидать прогнозируемого роста, но это не связано напрямую с избирательным процессом. У нас завтра (27 октября – Ред.) будет дискуссия по поводу прогнозирования и должны получить уже национальные расчеты от Академии наук – в конце сегодняшних суток или завтра", – сказал он.

Также Кузин добавил, что в Минздраве пока не планируют пересматривать критерии прогнозирования.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Слуге народа" сказали, что в Украине после местных выборов возможен всплеск заболеваемости коронавирусом.