В Мариуполе умерла роженица с COVID-19: ребенок в тяжелом состоянии, без мамы остались еще трое
Женщина попала в больницу на 8-м месяце беременности, у нее также были больные почки
После родов в соцсети она еще успела написать: "Ура, у меня родилась дочь"
У девочки не открываются легкие, сейчас медики борются за ее жизнь
В перинатальном центре Мариуполя после родов умерла 36-летняя Ольга Мерник. Она попала в медучреждение 21 ноября с двусторонним воспалением легких, затем у нее также диагностировали коронавирус.
На тот момент мама уже трех мальчиков была на восьмом месяце беременности – ждала появления долгожданной дочери. О трагедии рассказала в комментарии ТСН ее знакомая Наталья Дедова.
"Ребенок должен был родиться в январе. Оля была под кислородом, поэтому медики решили спасать малыша. Возможно, анестезия дала такие последствия. Но у нее отказали почки. Девочка находится в тяжелом состоянии", – отметила женщина, добавив, что у подруги были проблемы с почками, она "была на антибиотиках".
На пиелонефрит и слабые почки у пациентки указала и врач Елена Бесчастная. Она говорит, что роды у Ольги Мерник простимулировали.
"Я получила информацию, что она родила сама. У ребенка легкие не открываются", – подчеркнула медик.
Тело женщины для установления точной причины смерти отправили на экспертизу.
"Хоронить ее будут в мешке, так что с ней и попрощаться не удастся, как положено", – добавила Дедова.
У умершей остались три сына 15, 10 и 2 лет и новорожденная дочь, за жизнь которой борются медики. После родов на своей странице в соцсети Ольга Мерник еще успела написать: "Ура, у меня родилась дочь".
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