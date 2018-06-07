В Мариуполе открыли "приемную Захарченко": фотофакт

В центре Мариуполя Донецкой области работает кафе с названием "Москва".

Соответствующее фото опубликовал в Facebook правозащитник Александр Синилов.

Кафе в Мариуполе Facebook Александр Синилов

"Вчера увидел, когда был в секторе "М". Это что - посольство России-Москвы почти в центре Мариуполя, а за столиками сидят его постоянные посетители, так сказать любители "мАсквы"? Или это общественная приемная Саши Захарченко, главаря недореспублики? А вам не кажется, что в этот чисто "Экспресс-бар Москва" надо уже пригласить украинскую инспекцию, а также "экспертов по "бутылками"?", - написал он, отметив, что персонал заведения ранее конфликтовал с украиноязычным посетителем.

Украинцы возмутились подобной ситуацией и предложили варианты решения проблемы.

"Я бы с большим удовольствием поработал топором, перья бы летели, но предварительно пригласив всю городскую властную гадость с родными и близкими. Нет слов для выражения негодования!" - пишет в частности Влад Капустянский в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевлян возмутили "царь-сараи" в центре города.