Киевлян возмутили "царь-сараи" в центре города 

В историческом центре Киева начали обустраивать летние площадки на улице, которая была закрыта для транспорта.

Местных жителей возмутили действия рестораторов, которые, по их мнению, забирают пространство для пешеходов.

"А вы знаете, что улицу Сагайдачного закрыли для автотранспорта не для того, чтобы мы пешком ходили, а для того, чтобы различные "Рукколы" и "Мураками" поставили там свои царь-сараи", - написал Андрей Зинченко и опубликовал фото.

"В Киеве скоро пешеходу не будет, где ходить", "Невозможно по Контрактовой вообще ходить, там и так теперь сплошные палатки с едой", "Не организованное пространство, а стихийное", - прокомментировали юзеры.

При этом не все были согласны, что "царь-сараи" портят архитектурную целостность.

"Кафе вынесло столики со стульями. Ничего не строили. Так и должно быть. Это ок", "Так наоборот хорошо, когда рестораны/бары выставляют свои столики и стулья", - отреагировали сторонники.

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