В Ивано-Франковске в медучреждениях заполнены все кровати для COVID-19, но город открывает школы

В Ивано-Франковске, который вошел в "красную" зону карантина, в медицинских учреждениях заполнены все кровати для лечения больных коронавирусом. Всего в больницах города находятся 399 человек с подозрением или подтвержденным заболеванием.

Об этом на совещании в горсовете сообщил начальник департамента здравоохранения Ивано-Франковска Мария Бойко. По ее словам, за прошедшие сутки в больницы с COVID-19 были госпитализированы 44 пациента.

"По состоянию на сегодняшнее утро в наших стационарах госпитализированы с пневмониями и подозрениями на пневмонию 399 человек. В Центральную городскую больницу – 265 человек, в первую городскую больницу – 134. То есть всем места заняты", – сказала Бойко.

Она добавила, что за выходные в Ивано-Франковской объединенной территориальной общине подтвердили заболевание у 366 человек, из которых 350 – жители Ивано-Франковска. За время пандемии в ОТГ заболели 6 686 человек, из них 6 497 – в самом Ивано-Франковске.

В то же время, заместитель директора департамента образования и науки горсовета Наталья Микула заявила, что ученики города возвращаются в школу с 28 октября.

"Завтра школы будут работать в обычном режиме. Часть учеников младших классов будут учиться по смешанной системе", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро вторника, 27 октября, в Украине официально подтверждено 355 601 случай коронавируса COVID-19. Из них – 6677 за последние сутки.