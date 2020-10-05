В Харькове умер участник марафона

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Общество
4,8 т.

  • На дистанции 21,1 км Евгений Колеров потерял сознание

  • Скорая прибыла на место через несколько минут

  • В больнице бегун скончался

Бегун потерял сознание на дистанции

В Харькове умер участник международного марафона Евгений Колеров.

Как сообщили организаторы соревнований в Facebook, на дистанции 21,1 км бегун потерял сознание.

"Парень из нашей команды пытался сделать все, чтобы помочь спортсмену, и скорая прибыла на место через несколько минут. Но в больнице сердце Евгения перестало биться", – говорится в сообщении.

Умер бегун Евгений Колеров
Скрин Facebook

Как писал OBOZREVATEL, в Одесской области во время ультрамарафона погибла 32-летняя спортсменка Екатерина Катющева. Она потеряла сознание и получила тепловой удар.

У девушки, которая 8 часов провела в пустыне при температуре под 40 градусов, случился инсульт. Через некоторое время бегунья умерла в больнице.

Подробнее о ЧП читайте в материале OBOZREVATEL.

УкраинаХарьковспортсмерть