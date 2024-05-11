Дом на границе с Польшей продают за $6 тысяч: как выглядит жилье
Во Львовской области, в селе Боршевичи, в нескольких километрах от границы с Польшей продают дом всего за шесть тысяч долларов. Вместе с домом продается участок площадью 25 соток.
"Недорого! Продам дом. Есть газ, свет. Отапливается дровами (есть готовые к использованию) или 2 конвектора и газовая плита. Общая площадь дома и огород примерно 0,25 га", – говорится в объявлении на популярной площадке. Площадь дома составляет не более 66 квадратов.
Это небольшой двухкомнатный дом. Среди преимуществ: в дом введен газ. Недалеко находится магазин, киоск. Также преимуществом есть место: дом находится недалеко от польской границы.
Как изменились цены
На вторичном рынке Украины изменились цены на 1-комнатную квартиру. Причем, по всей стране – в некоторых областях они выросли, а в некоторых снизились. Например, с февраля по март 2024 года наибольшая стоимость такого жилья выросла в Волынской области – сразу на 19%, до средних 46 616 долларов. Наибольшее снижение зафиксировано на Днепропетровщине – на 4% до средних 42 954 долларов.
В целом, снижение цен составило 1-4%, рассказали OBOZ.UA в крупном профильном маркетплейсе. Кроме Днепропетровской области, 1-комнатные квартиры подешевели в:
- Черкасской – на 3%;
- Ровенской – 3%;
- Харьковской – 3%;
- Полтавской – 2.2%;
- Винницкой – 2%;
- Запорожской – 2%;
- Николаевской – 1,1%;
- Одесской – 1%.
Диапазон же подорожания гораздо шире – от 0,1 до 19%. Кроме Волынской, покупать 1-комнатные квартиры стало значительно дороже:
- Черновицкой – на 9,3%;
- Ивано-Франковской – 4%;
- Черниговской – 4%;
- Сумской областях – 4%.
В Киеве стоимость 1-комнатных квартир на вторичном рынке выросла на 0,1%.
Как сообщал OBOZ.UA, между тем в Одессе продают квартиру-пентхаус за 3 млн долларов. В ней есть 8 комнат на трех уровнях. Все – с видом на море и побережье. Продавец утверждает, что квартира является "идеальным аналогом частного дома".
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