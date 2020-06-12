В Харькове на госпредприятии случилась вспышка COVID-19: много зараженных и погибший

В Харькове на госпредприятии "Электротяжмаш" коронавирусом (COVID-19) заразились 23 сотрудника и один скончался.

По словам главы Управления Госпродпотребслужбы города Ирины Зубковой, мужчина умер из-за того, что поздно обратился к врачам, пишет "Харків Times".

"Заболевший поступил в больницу 17.04 в 4 утра и через несколько часов умер. Там была поздняя госпитализация", – отметила чиновница.

"Электротяжмаш"

Кроме того случаи заражения COVID-19 зафиксированы на ЧАО "Харьковский плиточный завод" – 18 случаев, один летальный. На ГП "Завод имени В.А. Малышева" заболели восемь сотрудников.

Зубкова добавила, что в Харькове фиксируют новые случаи заражения почти каждый день.

"Если есть возможность работать, надо работать. Но при этом соблюдать все предписания, выданные Главным санитарным врачом Украины. В них детально рассказано, как в условиях карантина следует организовать производственный процесс, транспортные перевозки и многое другое. Такое впечатление, что в городе Харькове кое-кто решил, что карантин закончился, а он не закончился", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской инфекционке произошел коллапс из-за COVID-19.

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