В Харькове больная коронавирусом родила здорового ребенка

В Харькове у больной коронавирусом женщины родился неинфицированный младенец.

Об этом в среду, 30 сентября, сообщил заместитель директора Департамента здравоохранения Харьковской облгосадминистрации Геннадий Бондарчук.

Роды принимали в городском роддоме №2. Ребенок в удовлетворительном состоянии находится под присмотром медиков. Ему уже сделали два теста на коронавирус.

"COVID у ребенка отрицательный. Мать имеет носительство, имеет положительный ПЦР, и это не первый случай, когда женщины с положительным тестом ПЦР рожают здоровых детей. Помощь таким женщинам и детям предоставляется в полном объеме", – рассказал Бондарчук, отметив, что женщина также чувствует себя удовлетворительно.

Как писал OBOZREVATEL, ранее ученые выяснили, что дети младшего возраста, вероятно, распространяют коронавирус COVID-19 не в меньшей степени, чем взрослые.

При этом дети лучше защищены от коронавируса, поскольку их организм привык к простудным заболеваниям.