В Германии заговорили о третьей волне коронавируса

Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что страна может столкнуться с третьей волной коронавируса.

Как пишет Reuters, она призвала граждан проявить осторожность в ближайшие несколько недель. Это позволит предотвратить новые массовые заболевания, считает политик.

"Зимой нам нужно быть очень осторожными. Иначе у нас будет новая волна (коронавируса – ред.)", – уверена Меркель.

Она выступила против планов некоторых региональных правительств позволить отелям принимать семьи на Рождество, поскольку это может ускорить распространение инфекции.

По состоянию на 1 декабря, с начала пандемии в Германии заразился коронавирусом 1 млн 71 тыс. 561 человек. Из них 16 тыс. 694 умерли, 749 тыс. 219 преодолели болезнь.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) также предупредили, что третья волна коронавируса может ударить по Европе в начале 2021 года.

По словам спецпосланника ВОЗ Дэвида Набарро, хотя европейским странам и удалось взять под контроль первую волну инфекции, они не сумели предотвратить вторую. Если сейчас не принять необходимые меры, будет и третья волна в начале следующего года, сказал он.

При этом правительство Украины не спешит ужесточать карантинные меры для сдерживания распространения инфекции. Пока в стране не собираются продлевать карантин выходного дня и вводить полный локдаун в декабре.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что президент Владимир Зеленский попросил Меркель помочь в вопросе получения Украиной вакцины против COVID-19 разработки BioNTech и Pfizer.

Он говорил о расширении доступа страны к препарату, который разрабатывается в рамках международного фонда COVAX.