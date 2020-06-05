В двух областях Украины усилили охрану из-за риска вторжения России

В Херсонской и Николаевской областях военные и правоохранители усилили охрану объектов критической инфраструктуры из-за возможного вторжения со стороны РФ.
Об этом рассказал командующий Объединенных сил Сергей Наев, передает Укринформ. По его словам, такие меры были приняты для предотвращения возможного вторжения России с целью получения контроля над Северо-Крымским каналом.
"Мы уже заранее провели такие мероприятия. Мы спланировали усиление охраны критически важных объектов. В частности, это касается и водопровода нашей днепровской воды на временно оккупированные территории (Северо-Крымский канал - ред.). Мы все эти объекты усилили – и охрану, и оборону, а также проводим определенные контрдиверсионные и контртеррористические меры ", – отметил Наев.
Наев добавил, что задействованы не только военнослужащие, но и СБУ, Национальная гвардия, полиция и разведка.
Сергей Наев
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Как сообщал OBOZREVATEL, группировка Вооруженных Сил России вдоль государственной границы Украины на временно оккупированной территории Донецкой, Луганской областей и Крыма составляет около 87- 90 тысяч военнослужащих.
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