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5 июня • обновлено в 19:47
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В двух областях Украины усилили охрану из-за риска вторжения России

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В Херсонской и Николаевской областях военные и правоохранители усилили охрану объектов критической инфраструктуры из-за возможного вторжения со стороны РФ.

Об этом рассказал командующий Объединенных сил Сергей Наев, передает Укринформ. По его словам, такие меры были приняты для предотвращения возможного вторжения России с целью получения контроля над Северо-Крымским каналом.

"Мы уже заранее провели такие мероприятия. Мы спланировали усиление охраны критически важных объектов. В частности, это касается и водопровода нашей днепровской воды на временно оккупированные территории (Северо-Крымский канал - ред.). Мы все эти объекты усилили – и охрану, и оборону, а также проводим определенные контрдиверсионные и контртеррористические меры ", – отметил Наев.

Наев добавил, что задействованы не только военнослужащие, но и СБУ, Национальная гвардия, полиция и разведка.

Сергей Наев

Сергей Наев

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Как сообщал OBOZREVATEL, группировка Вооруженных Сил России вдоль государственной границы Украины на временно оккупированной территории Донецкой, Луганской областей и Крыма составляет около 87- 90 тысяч военнослужащих.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Война на Донбассе
Персона
Сергей Наев
Место
Украина
Теги
Россия - страна-агрессор война
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