В Днепре от COVID-19 умер ветеран АТО, который поборол рак

В субботу, 7 ноября, в Днепре от коронавируса умер 48-летний ветеран АТО Тарас Береза.

Как сообщили в Facebook друзья покойного, ранее ему удалось побороть рак.

"Побороть тяжелую болезнь и умереть от COVID. Это несправедливо!" – написала Наталья Кучер.

Знакомые характеризовали Березу как сильного и мужественного человека с большим сердцем. Он всегда любил пошутить и умел подбодрить.

Много помогал врачам, печатая для них защитные экраны на 3D-принтере.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе трагически скончался полковник медицинской службы Одесского военного госпиталя Николай Гамма.