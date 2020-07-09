В Черновицкой области за сутки выздоровело рекордное количество человек

В Черновицкой области установили рекорд по выздоровевшим от COVID-19. Facebook Укрзалізниці

В Черновицкой области за сутки от COVID-19 выздоровело рекордное количество людей – 109, а заразились – 22.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"Впервые за сутки от COVID-19 выздоровели более 100 человек! Сегодня вирус преодолели 109 буковинцев. В то же время новых случаев в пять раз меньше, всего 22. Показатели заболеваемости в нашей области порадовали даже главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, который отметил, что это "хорошая тенденция", – написал он

Он также добавил,что за 9 июля областной лабораторный центр обработал 188 образцов. Сейчас в области общее число зарегистрированных случаев COVID-19 составляет 5096 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-анестезиолог Черновицкой городской больницы №1 Анна Рыбачук второй раз за время пандемии заразилась коронавирусом COVID-19.