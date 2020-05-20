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20 мая • обновлено в 09:37
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В части областей Украины не запустят транспорт: глава Минздрава уточнил, где

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Восемь областей Украины не отвечают критериям для того, чтобы запустить там транспорт в рамках смягчения карантинных мероприятий.

Об этом во время онлайн-брифинге заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доксрольте новость до конца).

По его словам, на заседании правительства 20 мая должны рассмотреть решение о введении уже анонсированного адаптивного карантина. Однако он может не задеть указанные области.

В части областей Украины не запустят транспорт: глава Минздрава уточнил, где

"Он предусматривает, что если область не отвечает критериям по заболеваемости, наполненности коек, количеству тестов, то она не переходит к следующему этапу", – сказал он.

Глава Минздрава уточнил, что эти критерии будут определяться по состоянию на 21 мая. В то же время, по данным на 18 мая, это в основном были области, которые расположены в западных регионах страны, в частности, Черновицкая, Волынская, Ривненская и другие.

"Но решение будет приниматься непосредственно перед следующим этапом смягчения карантина", – подчеркнул Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство рассматривает возможность запуска общественного транспорта во время очередного этапа ослабления карантина. Однако в некоторых областях эпидемиологическая ситуация не позволяет это сделать.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Теги
карантин транспорт Министерство здравоохранения
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