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5 июня • обновлено в 13:43
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В ВСУ снова вспыхнул COVID-19: за день подтвердили еще 14 случаев

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За сутки по состоянию на 10.00 5 июня в Вооруженных силах Украины выявили 14 новых случаев COVID-19, всего болеет 142 человека.

Как сообщает Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook, 7 заболевших направлены в госпитали и лазареты, еще 7 лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья у всех удовлетворительное.

Всего за время пандемии выздоровел 131 военный, умерли от коронавируса четверо.

На изоляции, в том числе на самоизоляции, находится 567 человек.

Военные медики отметили, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми - друзьями и родными.

Как писал OBOZREVATEL, командующий Объединенными силами ВСУ рассказал о ситуации с COVID-19 в армии.

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Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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