В Украине разгорелся антисемитский скандал из-за армии Гитлера: появился жесткий ответ

Антисемитский скандал, в центре которого оказался украинский политтехнолог Вадим Карасев, стал следствием неточных данных и абсолютного невежества людей, которые называют себя элитой.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал общественный деятель, еврейский и украинский журналист Михаил Френкель. По его словам, подобные высказывания не выдерживают никакой критики.

"Тут история более серьезная. Перед Карасевым высказался Пальчевский (Андрей Пальчевский, владелец сети клиник "Евролаб". – Ред.), который сказал, что на стороне немецкой армии во время Второй мировой войны воевало 180 тысяч евреев. Его заявление стало пусковым крючком дальнейшего разговора, и Карасев в запале это произнес. А Пальчевский сказал обдуманно. И если Карасев извинился, то Пальчевский – нет", – сказал журналист.

Карасев извинился за заявление о воюющих в армии Гитлера евреях

Френкель объяснил, откуда взялись цифры 180 тысяч евреев и почему им нельзя верить. Все началось с того, что американский историк с еврейскими корнями Брайан Ригг решил проверить слухи о том, что евреи воевали на стороне немецких нацистов.

"В начале 90-х он поехал в Германию и стал опрашивать бывших немецких солдат. Вначале они не понимали, что от них хотят, ведь в Германии очень строгие законы по нацистским военным преступлениям, и они испугались, что это какое-нибудь ЦРУ или ФБР хочет на них завести дело. А когда поняли, они обрадовались и начали рассказывать о каких-то евреях", – говорит он.

Всего Ригг опросил 400 человек, после чего сделал антинаучные подсчеты: "За всю Вторую мировую через вермахт прошло 17 млн человек. Он экстраполировал те цифры, которые ему сообщили бывшие солдаты нацисткой армии, на эти 17 млн, и у него получилось 150 тысяч евреев".

Михаил Френкель "Укринформ"

Позже в русскоязычной прессе он оправдывался, что писал не конкретно о евреях, а о людях еврейского происхождения.

"Что он имел в виду? В гитлеровской Германии существовали нюренбергские законы, где говорось, что евреи — это евреи, а есть еще половинки и четвертинки, на немецком их называли "мешлинге". И Ригге имел в виду, что это люди еврейского происхождения. А как известно, евреи — это древний народ, который тысячи лет скитался по разным странам, и где только их не было", – отмечает Френкель.

Многие ученые высказали критику в адрес американского историка и его антинаучного исследования, а в Германии на него завели уголовное дело по подозрению в отрицании Холокоста. Но его данные теперь вовсю используются теми же отрицателями и неонацистами.

"И вот Пальчевский взял эту цифру из так называемых исследований Ригга, потому что больше неоткуда. Но вообще, все это – безобразие, и говорит оно о невежестве людей, которые называют себя элитой", – сказал журналист.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинский художник, блогер и телеведущий Сергей Поярков в своем блоге показал фрагмент, в котором одиозный политэксперт Вадим Карасев заявил, что на стороне Адольфа Гитлера якобы воевали целые еврейские дивизии СС.

Позже Карасев извинился за свои слова и заявил, что это была "неудачная оговорка".

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