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30 мая • обновлено в 16:34
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"Укрзалізниця" возобновит работу еще 6 поездов: на какие направления продаются билеты

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"Укрзалізниця" в субботу, 30 мая, открыла продажу билетов на еще 6 поездов дальнего следования, которые возобновят работу уже 4 июня.

Речь идет о маршрутах в западную Украину. Об этом сообщил и.о. председателя правления "УЗ" Иван Юрик, передает пресс-служба компании.

Купить билеты через официальный сайт и в железнодорожных кассах можно на такие поезда:

  • №1/2 Ивано-Франковск – Константиновка (курсирование через день, из Ивано-Франковска – с 4 июня по четным числам, из Константиновки – с 5 июня по нечетным);

  • №7/8 Киев – Ивано-Франковск (ежедневно с 4 июня);

  • №749/750 Киев – Ивано-Франковск (ежедневно, из Киева – с 4 июня, из Ивано-Франковска – с 5 июня);

  • №29/30 Киев – Ужгород (ежедневно, из Киева – с 4 июня, из Ужгорода – с 5 июня);

  • №98/97 Ковель – Киев (через день, из Ковеля – с 3 июня по нечетным дням, из Киева – с 4 июня по четным);

  • №772/771 Хмельницкий – Киев (ежедневно с 4 июня).

При этом постановлению Кабмина №392 продажа билетов открыта на 50% мест в поездах.

"Укрзалізниця" подчеркнула, что пассажиры будут допускаться в вагоны исключительно в защитных масках.

При проверке билетов в "Интерсити" и при посадке в ночные поезда пассажирам будут измерять температуру.

Кроме того, будет обеспечена санобработка вагонов перед и после каждого рейса, проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

УЗ открыла продаж билетов на 6 поездов

УЗ открыла продаж билетов на 6 поездов

Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 июня "Укрзалізниця" начнет возобновлять движение электричек в десяти областях Украины. Всего восстановятся маршруты 214 пригородных электричек.

С 1 июня также начнется движение пассажирских поездов с учетом рекомендаций Минздрава. В частности, в вагонах будут проводить дополнительную уборку и запретят продажу продуктов.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
транспорт карантин поезд билеты на поезд Укрзалізниця
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