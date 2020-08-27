Осенью Украину ждет резкий рост случаев коронавируса и сложные выборы, – Данилов

Если Украина пойдет по пессимистическому сценарию развития пандемии, то по состоянию на 25 октября количество инфицированных COVID-19 в стране достигнет 360 тысяч человек.

Такое заявление на совещании касательно прогнозирования распространения коронавируса сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сказано на сайте ведомства. Напомним, по данным на 27 августа, в Украине пока официально подтверждены 112 059 случаев коронавирусной инфекции.

Данилов также подчеркнул, что в условиях обострения эпидемической ситуации "выборы 25 октября будут одними из самых сложных за весь период независимости".

Как отметил секретарь СНБО, по результатам проведенного с помощью программно-аппаратного комплекса "СОТА" мониторинга, можно спрогнозировать существенный рост количества новых случаев инфицирования в Украине, если граждане не будут придерживаться правил карантина.

По его словам, в связи с началом нового учебного года и активизацией избирательного процесса необходимо организовать мониторинг динамики социальных контактов больных коронавирусом в период с 29 августа дня до 10 сентября.

"Обеспечение голосования всех без исключения граждан является ключевым условием демократичности", – сказал Данилов. Он указал на то, что избирательный процесс должен быть организован с учетом всех рекомендаций Минздрава относительно противодействия COVID-19.

В этом контексте Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отметил, что совместно с ЦИК было наработано четкий план функционирования избирательных комиссий в условиях эпидемии.

Данилов выразил убеждение, что весь этот процесс должен происходить максимально публично: "Необходимо привлекать общественность к обсуждению. Все члены избирательного процесса должны знать алгоритм действия при выборах в условиях карантина".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который также присутствовал на совещании, в свою очередь отметил, что пандемия во всем мире происходит волнообразно. Некоторые страны заявляли о спаде эпидемии, но быстро получили новую вспышку заболеваемости. Поэтому Украина должна быть готова к развитию ситуации по всем сценариям, подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 26 августа от коронавирусной инфекции умерли еще 49 пациентов. Это наибольшее количество летальных случаев от этой болезни за сутки, которое было зафиксировано в стране.

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