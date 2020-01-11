Главная Новости
11 января • обновлено в 21:55
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Спасибо за честность!" Украинцы высоко оценили реакцию МАУ на крушение Boeing

2.2т
Читать материал на украинском

Катастрофа украинского Boeing, который сбили в Иране, показала высокий уровень коммуникации и подготовленности авиакомпании "Международные авиалинии Украины" к самым неприятным вызовам.

Такое мнение высказали в социальных сетях, сравнив реакцию МАУ и представителей власти, в частности команды президента Владимира Зеленского.

Пользователи были приятно впечатлены действиями авиакомпании: она была максимально открытой и оперативно сообщала о ситуации с самолетом. К тому же, именно в МАУ впервые озвучили важнейшую информацию о том, что лайнер был исправным и на лицо внешнее вмешательство.

Новости
Крушение самолета МАУ в Иране: "странной" реакции Зеленского дали объяснение

Украинцы оценили реакцию МАУ на крушение Boeing

Украинцы оценили реакцию МАУ на крушение Boeing

atr.ua

Так, своим мнением поделился волонтер Роман Синицин. "Лучшая кризисная коммуникация последние три дня была собственно у МАУ (Fly UIA). Среди всех официальных лиц и организаций. Они большие молодцы, хотя не представляю, как трудно сейчас коллегам погибших пилотов и бортпроводников. Зе-Баканов и ко – это просто смешно", – отметил он.

Другие украинцы также поддержали позицию Синицина. "Точно! Достойно, четко, вовремя", "МАУ были открыты, но то, что еще не могли, то корректно не говорили", "Однозначно. Смотрите, видно, как переживает директор компании, взвешенные и профессиональные комментарии от заместителя по летной работе", "Просто стоит взять во внимание один важный момент, который часто выпускают все из поля зрения коммуникации. Для качественной коммуникации надо качественный продукт", "Именно так, только МАУ на высоте", "Спасибо за честность, за информацию", "Держались достойно", – написали в комментариях.

"Спасибо за честность!" Украинцы высоко оценили реакцию МАУ на крушение Boeing
"Спасибо за честность!" Украинцы высоко оценили реакцию МАУ на крушение Boeing
"Спасибо за честность!" Украинцы высоко оценили реакцию МАУ на крушение Boeing
"Спасибо за честность!" Украинцы высоко оценили реакцию МАУ на крушение Boeing
"Спасибо за честность!" Украинцы высоко оценили реакцию МАУ на крушение Boeing
"Спасибо за честность!" Украинцы высоко оценили реакцию МАУ на крушение Boeing
"Спасибо за честность!" Украинцы высоко оценили реакцию МАУ на крушение Boeing
"Спасибо за честность!" Украинцы высоко оценили реакцию МАУ на крушение Boeing

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Игорь Сосновский опроверг ложь Ирана о том, что украинские пилоты не выходили на связь.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Украина
Тег
МАУ
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
2
Смешно
11
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги