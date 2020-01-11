"Спасибо за честность!" Украинцы высоко оценили реакцию МАУ на крушение Boeing

Катастрофа украинского Boeing, который сбили в Иране, показала высокий уровень коммуникации и подготовленности авиакомпании "Международные авиалинии Украины" к самым неприятным вызовам.

Такое мнение высказали в социальных сетях, сравнив реакцию МАУ и представителей власти, в частности команды президента Владимира Зеленского.

Пользователи были приятно впечатлены действиями авиакомпании: она была максимально открытой и оперативно сообщала о ситуации с самолетом. К тому же, именно в МАУ впервые озвучили важнейшую информацию о том, что лайнер был исправным и на лицо внешнее вмешательство.

Украинцы оценили реакцию МАУ на крушение Boeing atr.ua

Так, своим мнением поделился волонтер Роман Синицин. "Лучшая кризисная коммуникация последние три дня – была собственно у МАУ (Fly UIA). Среди всех официальных лиц и организаций. Они большие молодцы, хотя не представляю, как трудно сейчас коллегам погибших пилотов и бортпроводников. Зе-Баканов и ко – это просто смешно", – отметил он.

Другие украинцы также поддержали позицию Синицина. "Точно! Достойно, четко, вовремя", "МАУ были открыты, но то, что еще не могли, то корректно не говорили", "Однозначно. Смотрите, видно, как переживает директор компании, взвешенные и профессиональные комментарии от заместителя по летной работе", "Просто стоит взять во внимание один важный момент, который часто выпускают все из поля зрения коммуникации. Для качественной коммуникации надо качественный продукт", "Именно так, только МАУ на высоте", "Спасибо за честность, за информацию", "Держались достойно", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Игорь Сосновский опроверг ложь Ирана о том, что украинские пилоты не выходили на связь.

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