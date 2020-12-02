В Украине массово скупают "кислород", чтобы спастись от COVID-19: озвучена проблема

Каждый день самолеты привозят в Украину по 100-200 кислородных концентраторов, необходимых при лечении тяжелых случаев коронавируса. Но чтобы купить аппарат, порой приходится ждать по несколько недель.

Об этом OBOZREVATEL рассказал украинский бизнесмен, который занимается медицинским оборудованием, Алексей Давиденко. По его словам, один концентратор стоит в пределах 50-60 тыс. грн, поэтому в первую очередь их скупили обеспеченные люди, кто может себе позволить потратить такие деньги.

"Концентраторы скупают частные лица, больницы и Минздрав, поэтому возник такой большой ажиотаж. Каждый день приезжает по 100-200 штук, но все они уже заранее раскуплены. Забронировать можно на средину декабря. Можно купить и сейчас, только с переплатой", – уточнил бизнесмен.

"Тот, кто быстрее успел купить – тот и купил. Учитывая, что государство у нас неповоротливое, ему надо провести тендер, найти деньги, дать платежку в казначейство, быстрее получается покупать у частных лиц. Именно они главные покупатели для себя и своих родственников", – подытожил Давыденко.

Как и почему украинцы массово скупают все, где написано "кислород" и как государство собирается решать эту проблему – читайте на OBOZREVATEL в скором времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, в Украине нет проблем с производством медицинского кислорода, необходимого для лечения коронавируса, но есть логистические и технические вопросы.