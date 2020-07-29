Украинцы в сети бурно отреагировали на памятник Героям Украины, киборгам, которые защищали Донецкий аэропорт от пророссийских наемников в 2014 году. Его два года назад установили под Одессой.

Памятник был установлен в поселке Доброслав. Он необычный – фигуры киборгов на нем постепенно исчезают. Соответствующее видео опубликовала в Facebook журналистка Лара Губина (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

По ее словам, монумет изготовил местный кузнец кубинец Освальдо Искиерго Фрага.

"Почти семь тысяч жителей и шестеро героев, воевавших за Аэропорт. И вот памятник воинам, которые постепенно исчезают. Это разрыв души. Мне сказали, что автор – местный кузнец кубинец Освальдо Искиерго Фрага", – написала Губина.

Под роликом появились восторженные отзывы. Комментаторы пишут, что человек, который создал такоесильный произведение, гораздо больший патриот, чем многие этнические украинцы.

"Это то, что называем искусство", "Очень понятно", "Идея памятника супер! Но лучше бы не было этой войны", "Поражает!", "Вот выражение идеи", "Сильно! Мощно! Вечная память!", "С глубоким смыслом. Невероятно жаль, что за ним стоит такая ужасная история", "Невероятно! Поражает в душу, до слез!", "До мурашек", "Невероятно круто. И невероятно грустно", "До глубины души и сердца пронизывает. Боль и слезы", – писали пользователи Facebook.

Украинцев поразил памятник киборгам, который "исчезает". Видео Facebook / Лара Губина

Украинцев поразил памятник киборгам, который "исчезает". Видео Facebook / Лара Губина

Украинцев поразил памятник киборгам, который "исчезает". Видео Facebook / Лара Губина

Как сообщал OBOZREVATEL, в Лисичанске Луганской области вандалы осквернили памятник погибшим украинским военнослужащим, которые освобождали город от российских оккупантов шесть лет назад.