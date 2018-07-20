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"Украинцев буду вешать": в Ривне засекли любителя "русского мира"

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В Ривне правоохранители задержали попрошайку, который угрожал прохожим и призывал "российские танки".

Он сидел на асфальте в центре города и держал в руках портрет российского императора Николая II. Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook местный житель Роман Федоренко.

"Я вас, украинцев, буду вешать, предателей мазеповских. Бандеры, тфу!" ― высказался мужчина.

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Автор поста вначале пытался вести диалог с мужчиной, но потом вызвал полицию. Прибывшим правоохранителям тоже "досталось" от попрошайки: он назвал патрульную "сатаной в штанах" и начал ее крестить. Потом он назвал ее гадюкой и начал всячески ее оскорблять.

"Нет, это не Россия и не оккупированный Донецк. Это Ривне, улица Соборная. В 11 часов я вызвал полицию и его забрали на ул. Пушкина. В 15:00 он опять сидел на том же месте с той же иконой. Но самое смешное ― этот мужчина таким образом просит деньги", ― написал Федоренко.

Как писал OBOZREVATEL, в сети показали, как на самом деле выглядит "русский мир" в Крыму.

Место
УкраинаРивне
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