Украинский замок попал в мировой перечень величественных и заброшенных зданий

Подгорецкий замок, который расположен в Бродовском районе Львовской области, попал в список заброшенных величественных зданий мира.

Как пишет издание Daily Mail, снимки замка появилась в фотоальбоме Майкла Керригана "Брошенные дворцы", который вышел в Британии. В нем представлено 150 фотографий величественных, но заброшенных зданий из разных уголков планеты. Автор объяснил причины "гибели" этих зданий. К ним относятся: политика, банкротство, личные трагедии, природные и техногенные катастрофы.

Фото Подгорецкого замка сопровождается следующим текстом: "Подгорецкий дворец во Львове был построен в 1630-х годах для известного польского полководца и королевского советника Станислава Конецпольского (1591-1646). Разграбленный и поврежденный во время Первой мировой войны, он сохранился и использовался как санаторий, но был серьезно поврежден пожаром в 1950-х годах. С момента обретения Украиной независимости принадлежит Национальному художественному музею, но у них нет ресурсов для его восстановления".

В альбоме также есть изображение дворца Саддама Хусейна в Ираке, построенного на руинах Вавилона; дачи Цветок в Сочи, Ружанского дворца в Беларуси, который был построен в 1780-х годах и сгорел в 1914 году; особняка Тиоронда в Нью-Йорке, переоборудованного под психиатрическую больницу. Есть в книге заброшенные здания из США, Франции, Испании, Ирландии, Японии, Аргентины и других стран.

Отметим, Подгорецкий замок является памятником архитектуры эпохи Ренессанса и барокко. Его начали строить в 1635 году, а завершили в 1640 году. Проект дворца и укреплений создал архитектор Андреа дель Аква по заказу коронного гетмана Станислава Конецпольского.

Согласно проекту, двор с террасой образовывали служебные помещения. С других сторон (трех) замка были глубокие рвы, а на одной из террас были установлены балюстрады и скульптуры. Въезд во дворец был через большие ворота, на которых была надпись на латинском: "Венец ратных трудов – победа, победа – триумф, триумф – отдых".

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