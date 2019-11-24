В Украине вспыхнул языковой скандал: в законе обнаружилась лазейка

Со следующего учебного года все школы в стране должны перейти на украинский язык. Русский останется только в начальных классах, и то при условии, что ученики являются представителями коренного народа или национальных меньшинств. Так заявили в Министерстве образования.

В русскоязычных школах пока не понимают, как реализовать это новшество и трактуют его по-своему. Подробнее в материале OBOZREVATEL.

Скандал из-за русского языка

В Кропивницком, в школе №16 еще в начале года разгорелся скандал. Родители пожаловались, что их детей заставляют изучать русский язык, причем урок русского языка идет как обязательный. "Дети и так загружены учебой, домашними заданиями, а у нас еще и русский язык идет как полноценный урок. Мы несколько раз обращались к нашему директору, но все напрасно. Она уверяла, что это второй иностранный язык, и он необходим детям", – рассказала одна из мам.

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В городском департаменте образования нас заверили, что провели работу с руководством школы, и русский язык там будут преподавать только факультативно.

Однако за три месяца ситуация в школе №16 практически не изменилась. Руководство пошло на уступки только в одном классе, где родители выступили категорически против дополнительного урока русского языка. В остальных шести параллелях русский идет как обязательный урок.

Сайт школы №16 в Кропивницком

В самой школе уверяют, что русский язык у них преподается как язык национальных меньшинств. "У нас много русскоговорящих семей, мы же должны были для них что-то сделать", – сказала завуч школы Лилия Селюк.

"Ничего не изменилось на самом деле. Русский как был в этой школе, так и остался. К тому же в этом учебном заведении притесняют уроки украинского языка. Дети с начала года украинский язык изучают в переполненном классе по 36-38 учеников! Хотя класс в таком случае должны были бы поделить на две части. Городские власти уверяют, что у них на это нет денег", – возмущается руководитель ГО "Батьківська рада Кропивницького" Евгения Захарченко.

Классы настолько переполнены, что ученики сидят по три человека за партой ТРК Украина

Русскоязычные классы останутся

В Киевской гимназии им. А. Пушкина пока готовятся к переходу на украинский язык. Правда, как пояснила нам директор гимназии Елена Баталова, русские классы в начальной школе останутся.

"В Законе написано, что с 2020 года начнется постепенный переход на украинский язык, и продлится он три года. И уже с 2023 года с 5-го класса преподавание должно быть на украинском языке. Но в начальной школе русские классы останутся. Вот весной родители начнут подавать заявления в 1 класс, и мы будем смотреть по их желанию. Может быть два русских класса и два украинских, или 1 русский два украинских, или наоборот", – говорит Баталова.

В начальной школе классы с обучением на русском языке останутся Банки сегодня

Правда, в школе пока не понимают, как будет вестись преподавание с 2023 года в средней школе. "Мы пока еще не знаем, дети, которые учились в русском классе в начальной школе, с 5-го класса должны будут сразу все предметы учить на украинском языке? Или переход вновь будет постепенным", – говорит Елена Баталова.

Русский нужен для мессенджеров?

В школе №100 Одессы один из родителей рассказал, что пытался поднять на собрании вопрос об отмене урока русского языка. Но нарвался на сопротивление учительницы.

"Ее главный аргумент был такой: наши дети в мессенджерах и соцсетях общаются на русском языке и делают много ошибок. Поэтому им нужно его изучать", – рассказывает отец школьницы.

В Одесской школе русский изучают, чтобы общаться в соцсетях Слово и Дело

Правда, в самой школе ситуацию с переходом на украинский язык комментировать не стали.

А вот в департаменте образования Одесского горсовета заявляют, что дети, которые пошли в школу до 1 сентября 2018 года, будут продолжать обучение на том же языке. Также до 4 класса школьники смогут учиться на русском языке. А после этого они смогут продолжить обучение на языке "коренных народов". Правда, пока не принят закон о "коренных народах", ситуация остается неопределенной. А в старшей школе, после 9 класса, обучение на украинском языке становится обязательным.

Куда денутся учителя русского языка

Пока не очень понимают и механизм перехода на украинский язык и в школах Харькова. "У нас нет никаких проблем, все наши учителя прошли курсы, деньги на это выделены. Я не понимаю, почему вы задаете такие вопросы", – ответила директор школы №53 Яна Билаш.

В школах пока переход на украинский язык трактуют по-своему 24 канал

В харьковской школе №58 пока еще пытаются разобраться, что имели ввиду в Министерстве образования, сказав, что с 2020 года все школы переходят на украинский язык.

"Пока у нас вопросов больше чем ответов. В этом году, например, мы набрали два класса с обучением на украинском языке и два класса – на русском. Как будет в следующем году, не знаю. Конечно, мы выполним все распоряжения министерства. Но, например, что делать школьникам, которые уже учатся на русском языке? Им переходить сразу на украинский или продолжить обучение по старой программе? Также нужны будут новые учебники", – говорит директор школы Александр Осипенко.

По словам директора этого учебного заведения, родители пока не поднимают этот вопрос. А вот учителям русского языка на самом деле придется выбирать – либо они должны будут переквалифицироваться, чтобы вести уроки на украинском языке, либо их нагрузка будет уменьшаться и они останутся без работы.

Учителям русского языка придется переквалифицироваться Капитал

Мнение родителей

Среди родителей на форумах и в соцсетях возникают споры. Например, некоторые тоже считают, как учительница из Одессы, что в школе необходимо оставить русский язык ради грамотного общения детей в мессенджерах.

"Дети между собой в переписке в группах в Вайбере, в СМС, в соцсетях общаются на русском. Так сложилось исторически. И дети пишут с дикими ошибками, это чистое невежество. Это даже не суржик. Я за русский хотя бы факультативно, чтобы дети писали без ошибок на языке, на котором говорят", – написала на одном форуме мама киевского школьника.

Другие родители говорят, что в восточных регионах даже самим учителям будет сложно перейти на украинский язык. "У нас в школе преподает учитель, который переехал с Донбасса. Он старается говорить по-украински, но когда нужно объяснить тему, то он перескакивает на русский. Получается такой суржик. Даже жалко его", – делится мама 7-классника Алина Гончаренко с Харьковской области.

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"Я сама училась в русской школе, зачем меня туда отдали родители, они теперь объяснить не могут. И у меня были проблемы с поступлением в технический вуз. Я две недели ревела, пока сдавала экзамены. Потом сложно было учиться на 1 курсе, но я как-то все это преодолела. Естественно своего ребенка я отдала в украинскую школу, потому что прекрасно понимаю, сколько тут топать ногами не будут, будущее за украинским языком. Не усложняйте детям жизнь", – считает Виктория Павленко из Днепра.

"У нас русскоязычная семья, муж с Крыма, я с Сумщины. Дочка пошла в 1 класс в украинскую школу, конечно, мы переживали. Но она достаточно быстро адаптировалась, все прекрасно понимает и хорошо учится. Есть пара родителей, которые просто категорически против украинского и на каждом собрании устраивают истерику, чтобы ввели урок русского языка. Им сложно, потому что они сами своих детей так настраивают", – говорит Елена Черненко из Киева.

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Исключение только для официальных этнических меньшинств

Судя по ответу Министерства образования на запрос OBOZREVATEL, русский язык в украинских школах остается. Ему "дали статус" языка коренных народов и национальных меньшинств. Поэтому в садиках и в начальной школе преподавание на русском языке остается.Для этого, по задумке министерства, будут создаваться отдельные классы.

Что касается тех учеников, которые уже обучаются на русском, с 2020 года количество предметов на украинском языке у них постепенно будет увеличиваться.

Эксперт по образованию Украинского института будущего Николай Скиба считает, что если в начальной школе останется возможность обучения на русском языке, то это уже будет выходить за рамки закона.

"Законом предусмотрено, что исключение может быть сделано в тех районах, где компактно проживают этнические меньшинства. Которые нужно поддерживать и защищать, чтобы они не исчезли. Причем эти меньшинства должны проживать там исторически, и это должно быть официально задокументировано. Например, венгры в Береговском районе Закарпатья живут компактно и столетиями, для них может быть предусмотрен переходный период. А где у нас в Киеве или в Одессе компактно проживают русские этнические группы?", – считает Скиба.

Он приводит пример Польши, где есть украинские школы. "Они существуют там, где компактно проживают украинцы. И то, там часть предметов идет на украинском, а часть на польском", – уточняет OBOZREVATEL Скиба.

К тому же, по мнению эксперта, нелогично за счет налогов украинцев выпускать учебники на государственном языке и на русском. Что касается частных школ, то им никто не запрещает вести преподавание на языке, который им нравится.

"То, что вы дома разговариваете на русском, это ваша частная жизнь, и никто в нее не вмешивается. Но зачем ограничивать детей, которым придется ЗНО или ДПА в 4 и 9 классах сдавать на украинском? Или ограничивать их в выборе работы из-за не знания государственного языка?", – говорит Скиба.

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