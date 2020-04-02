Украинские тесты на COVID-19: в Минздраве поставили точку в скандале с микробиологами

В период с 6 по 12 апреля в Украине должно быть налажено массовое производство ПЦР-тестов на коронавирус. Над этой задачей уже работает Минздрав.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Кроме того, распоряжение о выделении средств на выпуск тест-систем содержится в указе президента Украины. Об этом в ходе брифинга 2 апреля заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, отвечая на вопрос о скандале с отсутствием финансирования Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы работали с Институтом молекулярной биологии, с другими производителями отечественных тестов. И я думаю, что на следующей неделе уже у нас будет серийное производство тестов и будут поставки отечественных тестов в ПЦР-лаборатории. Мы спокойно обеспечим всех, кому это необходимо, лабораторными исследованиями", – сказал он.

Тест на коронавірус 34.ua

По словам Ляшко, сейчас работают мобильные бригады, а также ведется сотрудничество с частными лабораториями, которые готовы предоставлять Минздраву свои пункты забора биоматериала.

"Все, кто нуждается и будет нуждаться в направлении на лабораторное исследование на коронавирус, смогут спокойно, не посещая заведения здравоохранения, не создавая там дополнительной нагрузки или риска инфицирования, сдать биоматериал на исследование и в это время находиться на самоизоляции", – подытожил Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

1 апреля ученые Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины обратились к власти. Они заявили, что готовы производить по 20 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус в неделю, однако у них нет на это государственного финансирования.

Накануне в Украине вспыхнул скандал из-за того, что сотрудников этого института в разгар эпидемии коронавируса отправили в неоплачиваемый отпуск. При этом ученые на тот момент уже успели создать отечественный тест для выявления COVID-19.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!