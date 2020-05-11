В Украине с 11 мая ослабили карантин из-за COVID-19. Теперь людям можно посещать парки, спортивные и детские площадки, летние террасы кафе, ресторанов, парикмахерские и так далее.

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Так, часть ограничений сняли, но многие запреты все еще действуют. Правительство, в частности, утвердило перечень норм, которых должны придерживаться как работники, так и посетители вновь открывшихся заведений. Сам карантин продлили до 22 мая.

Люди массово вышли на улицы Коллаж

Предлагаем посмотреть фоторепортажи и видео из разных городов страны, где украинцы вышли на улицы после частичного снятия карантина:

Киев

В первый день ослабления карантина в Киеве корреспондент OBOZREVATEL заметил больше закрытых террас, нежели открытых. К открытию только готовились многие заведения в центре города.

В парке Шевченко гуляло много людей, но летняя площадка ресторана не работала.

Киев

Киев

Киев

Киев

Киев

Киев

Киев

Киев

Киев

Киев

Киев

Киев

Киев

Киев

Киев

Киев

Киев

Киев

Киев

Парк Шевченка у Києві, перший день послаблення карантину pic.twitter.com/MBmA87OF2W — Радіо Свобода (@radiosvoboda) May 11, 2020

Жители столицы, кроме прочего, проводили групповые тренировки на Оболонской набережной, а также вышли отдыхать в скверы и на другие пляжи столицы.

Киев Telegram-канал Андрея Павловского

Киев Telegram-канал Андрея Павловского

Киев Telegram-канал Андрея Павловского

Киев Telegram-канал Андрея Павловского

Киев Telegram-канал Андрея Павловского

Харьков

В первый день смягчения карантина харьковчане отправились, в частности, в Саржин Яр. Он был переполнен людьми, передает "Объектив".

Харьков objectiv.tv

Харьков objectiv.tv

Как видно на фото и видео, многие не придерживались правил социального дистанцирования и были без масок.

Харьков objectiv.tv

Харьков objectiv.tv

Харьков objectiv.tv

В городе также открылись салоны красоты, непродовольственные магазины по продаже одежды, обуви, канцтоваров и т.д. Начали работать и секонд-хэнды.

Харьков objectiv.tv

Харьков objectiv.tv

Харьков objectiv.tv

Харьков objectiv.tv

Харьков objectiv.tv

Харьков objectiv.tv

Под одной из парикмахерских образовалась очередь. Люди были без масок, дистанцию соблюдали не все.

Харьков Соцсети

Одесса

В Одессе возобновили свою работу парикмахерские и барбершопы, непродовольственные магазины, причем у некоторых тут же образовались очереди; открылись летние площадки кафе и ресторанов, ну а в парках было полно людей и раньше, несмотря на запрет и угрозу штрафа, пишет "Думская".

Одесса dumskaya.net

Одесса dumskaya.net

Одесса dumskaya.net

Одесса dumskaya.net

Одесса dumskaya.net

Одесса dumskaya.net

Одесса dumskaya.net

Одесса dumskaya.net

Одесса dumskaya.net

Одесса dumskaya.net

Одесса dumskaya.net

Одесса dumskaya.net

Одесса dumskaya.net

Одесса dumskaya.net

Одесса dumskaya.net

Одесса dumskaya.net

Одесса dumskaya.net

Одесса dumskaya.net

Одесса dumskaya.net

Одесса dumskaya.net

Днепр

В парках города убрали оградительные ленты и сняли предупреждающие таблички, но в некоторых местах они еще висят, пишет "Информатор".

В парке Глобы готовятся принимать посетителей и подготавливают аттракционы к новому сезону.

Днепр dp.informator.ua

Днепр dp.informator.ua

Днепр dp.informator.ua

Днепр dp.informator.ua

Особенное оживление журналисты заметили на набережной на жилом массиве Победа. Здесь гуляют очень много людей, а некоторые ловят рыбу.

Днепр dp.informator.ua

Днепр dp.informator.ua

Днепр dp.informator.ua

Днепр dp.informator.ua

Луцк

В области открылось для посетителей поле тюльпанов "Волынская Голландия", пишет "ВолиньPost". В первый же день туда приехали сотни людей.

Рядом с тюльпановым полем посетителей угощали кофе, сладостями и другой пищей, продавали цветы, мед, текстильные изделия.

Волынская область volynpost.com

Волынская область volynpost.com

Волынская область volynpost.com

Волынская область volynpost.com

Волынская область volynpost.com

Волынская область volynpost.com

Волынская область volynpost.com

Волынская область volynpost.com

Волынская область volynpost.com

Волынская область volynpost.com

Волынская область volynpost.com

Волынская область volynpost.com

Волынская область volynpost.com

Волынская область volynpost.com

Волынская область volynpost.com

На пляже Теремновского водоема люди уже открыли купальный сезон, пишет "Конкурент".

Луцк konkurent.ua

Луцк konkurent.ua

Ранее OBOZREVATEL писал, за нарушение каких норм, установленных правительством, можно получить штраф после 11 мая.

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