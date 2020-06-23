Коронавирус накрыл Украину с новой силой: какие области в эпицентре и где ужесточили карантин

В Украине ряд областей усилили карантинные меры из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Наиболее высокие показатели остаются на западе страны, в некоторых регионах вновь отменяют проведение массовых мероприятий, работу спортзалов и бассейнов, запрещают межобластные пассажирские перевозки и многое другое.

Медики считают, что остановить рост заболеваемости возможно, но это зависит и от ответственности самих украинцев. Подробнее о ситуации в регионах – узнавал OBOZREVATEL.

Усиление карантина в областях

Наиболее неутешительная статистика по количеству больных коронавирусом остается в западных и северных областях: Черновицкая, Ривненская, Львовская, Закарпатская, Волынская, Тернопольская, Ивано-Франковская и Житомирская области.

Уровень инцидентности в разных регионах Украины Мировой центр данных по геоинформатике и устойчивому развитию

Некоторые из этих регионов уже сейчас усиливают карантин. Так, например, в Волынской области:

отменили разрешение на регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки;

усилили контроль на границах с Польшей и Беларусью. Там будут тщательнее проверять всех въезжающих в страну и информировать об обязательной самоизоляции.

На Закарпатье также прибегли к отмене некоторых послаблений, которые вводились ранее.

"На прошлой неделе мы запретили районам самостоятельно принимать решения, например, о работе детских садов. Усилили контроль за соблюдением карантинных мер. Установили блокпост на самом востребованном въезде в область, это Абранский перевал (автодорога Киев-Чоп), с обязательным температурным скринингом", – рассказали OBOZREVATEL в пресс-службе Закарпатской ОГА.

Под запретом:

проведение всех массовых мероприятий с участием более 10 человек;

работа тренажерных залов, бассейнов и спа-центров;

посещение кафе и ресторанов внутри заведения.

На Закарпатье усиливают карантин

С 23 июня в Закарпатской области запретили:

работу общественного транспорта в выходные и праздничные дни, в том числе пригородного, междугородного, внутриобластного сообщения;

установлен еще один контрольно-пропускной пункт на Яблунецком перевале (автодорога Мукачево-Рогатин-Львов);

медучреждениям запретили планово госпитализировать, кроме медпомощи, связанной с осложнениями при беременности и родах. Также не касается это онкобольных, паллиативной помощи и неотложных операций.

В Тернопольской области на прошлой неделе решили запретить:

все массовые мероприятия;

усилили контроль за соблюдением карантинных мер в заведениях общественного питания, торгово-развлекательных центрах и на рынках.

При этом в Тернопольской ОГА могут прибегнуть к более радикальным действиям по усилению карантинных мер безопасности, рассказал OBOZREVATEL областной руководитель управления здравоохранения Владимир Богайчук.

"Если показатели заболеваемости будут ухудшаться, то введем дополнительные ограничительные меры. Это может касаться всего, что мы применяли в самом начале объявления карантина, в частности, закрытие заведений", – сообщил он.

В Ривненской области усилили контроль:

за заведениями общественного питания, религиозными мероприятиями, местами торговли;

за режимом работы общественного транспорта для избежания скопления людей в маршрутках.

По данным Минздрава, Киев лидирует в антирейтинге заболеваемости населения коронавирусом. Вместе с тем столица выбыла из списка областей, которым нельзя послаблять карантин. Однако местная власть все же ввела дополнительные меры:

усилили проверки заведений общественного питания, рынков и других субъектов хозяйствования;

владельцев и руководителей торговых сетей, предприятий общественного питания, сферы бытового обслуживания обязали ежемесячно организовать прохождение своими сотрудниками ИФА-тестов.

В Киеве проверят рынки на соблюдение противоэпидемических мероприятий

На вопрос, рассматривается ли возможность временного усиления карантина, или пока эпидемиологическая ситуация позволяет этого не делать, пресс-секретарь мэра Киева Виталия Кличко Оксана Зиновьева сообщила OBOZREVATEL, что пока потребности в этом нет.

Но не все критические регионы решили идти путем введения новых ограничений, например в Ивано-Франковской области разрешили определенные послабления.

"У нас уже состоялась комиссия ТЭБ и ЧС, карантин продлен, сейчас ситуация на контроле. Пока все остается как есть, единственное – заработали спортклубы и фитнес-залы", – отметили OBOZREVATEL в пресс-службе Ивано-Франковской ОГА.

Непонятной ситуация остается в Черновицкой области, которая борется за первое место в антирейтинге по количеству больных COVID-19 с Киевом. Областная комиссия ТЭБ и ЧС решила принять к сведению информацию о развитии эпидемической ситуации на территории области.

Преодолеть эпидемию

Как отмечают медики, количество заболевших по всей стране очень отличается, поэтому адаптивный карантин является одним из самых эффективных путей для контроля ситуации.

Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская говорит, что после снятия ограничений подобная вспышка была вполне прогнозируема. На западе больше всего болеют, по ее словам, из-за заробитчан, которые возвращаются из стран, где наблюдалась ужасная ситуация с COVID-19.

Рост заболеваемости COVID-19 связан с ослаблением карантинных мероприятий

"Если раньше люди придерживались режима самоизоляции, меньше посещали друзей и родственников, то ослабление карантинных мероприятий привело к тому, что люди стали беспечнее, больше контактируют друг с другом. К тому же увеличилось количество тестирований, все это привело к росту заболеваемости", – сказала она в комментарии OBOZREVATEL.

В действительности же распространение заболеваемости возможно предотвратить, если будет задействован комплекс мер. Наиболее распространенными очагами коронавируса остаются закрытые помещения с большим скоплением людей – супермаркеты, рестораны, непродовольственные магазины и прочее, а также общественный транспорт.

Касательно последнего неоднократно подчеркивали и столичный мэр Виталий Кличко, и главы других областей страны.

Мухарская объясняет, что единственным возможным решением проблемы является увеличение частоты рейсов троллейбусов и автобусов, а в противном случае – пересмотр его работы в регионах.

"Транспорт трудно проверять на соблюдение всех ограничительных мер, особенно относительно использования масок пассажиров. Поэтому нужно увеличивать количество единиц подвижного состава. Без него все же крайне трудно, когда надо добираться на работу в другой конец города, но если люди будут игнорировать правила безопасности, работу транспорта надо будет пересмотреть", – считает она.

По мнению кандидата медицинских наук, врача-иммунолога Бориса Донского, чтобы минимизировать риск заражения, гражданам следует по возможности ограничивать свое пребывание в общественном транспорте, пользуясь велосипедами, самокатами или добираясь до места работы пешком.

Врачи рекомендуют меньше пользоваться общественным транспортом

"Динамика роста очень неутешительна. На какой цифре она выйдет на плато, пока невозможно прогнозировать. Я думаю, чтобы она не росла, люди самостоятельно должны принципиально изменить свою манеру поведения", – сказал врач в эфире телеканала Obozrevatel TV.

Медики отмечают, что несмотря на ослабление карантина, украинцы должны сами соблюдать необходимые меры безопасности.

"Вполне возможно ограничить себя в посещении ресторанов или других развлекательных мест, мероприятий. Человек должен сам нести ответственность. Когда ты выходишь из дома, тебе нужно уехать, лучше сразу оценить маршрут и подумать, как себя обезопасить от возможных контактов, а если это невозможно, то вообще лучше оставаться дома", – считает Мухарская.

В целом возвращение к жестких ограничениям по всей Украине или в отдельных регионах представляется маловозможным. Чтобы остановить эпидемию, от местных властей ожидается усиленный контроль за выполнением мер безопасности, а от людей – их соблюдения. Если же количество заболевавших будет увеличиваться, необходимо четко установить причины на местах и оперативно реагировать.