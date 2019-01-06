МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Украина получила Томос: что изменится и какие риски

1.3тЧитать материал на украинском

Православная церковь Украины официально получила Томос об автокефалии. Именно 6 января завершился процесс создания поместной церкви. Что ждет дальше и с какими трудностями может столкнуться ПЦУ — в материале OBOZREVATEL.

Каков следующий шаг?

Главное в Украине создана единая поместная церковь. Как уверяют епископы и священнослужители ПЦУ, с этого дня начнется массовый переход общин в новую церковь. Отметим, что подобные случаи уже происходят преимущественно на Западной Украине.

Новости
Единая церковь: Польша внезапно выступила против Украины

Например, в Хмельницкой области не дожидаясь Томоса уже несколько приходов, несмотря на давление со стороны отдельных священников УПЦ МП, перешли в новосозданную церковь.

“Дальше будет продолжаться объединения церквей на уровне епархий и приходов. Кроме того, после 6 января начнется процесс формирования Синодальных отделений”, рассказал OBOZREVATEL диякон Михаил Омелян, а также добавил, что Константинополь признает независимость и равноправие ПЦУ еще с момента проведения Объединительного Собора 15 декабря.

Епифаний

Епифаний

Речь фактически идет о формировании организационных структур, церковных “министерств”. Об этом ранее говорил и Митрополит Киевский и всея Украина Епифаний.

"Предстоятель — это глава. А для того, чтобы церковь была полноценной, нужны соответствующие органы — Священный синод, Архиерейский собор, Синодальное управления. После получения Томоса в течение месяца-двух-трех мы уже должны полностью сформировать это тело", — подчеркнул Епифаний.

Какие есть проблемы?

Исходя из нынешних настроений, вокруг ПЦУ есть несколько нерешенных проблем.

Новости
"Средства пойдут в Стамбул!" На росТВ закатили истерику из-за доходов УПЦ МП

Первая плавный и бесконфликтный переход парафий. Это очень важная составляющая как социально-политического спокойствия в Украине, так и расширения церкви.

Именно от того, сколько в ближайшее время общин присоединятся к новой церкви и зависит ее авторитет. Очевидно, что процесс долгий и трудоемкий, требующий не недель и месяцев, а лет работы и эффективного управления.

Вторая противодействие со стороны УПЦ МП и Москвы. Важно понимать, с одной стороны Москва через свои спецслужбы пытается дискредитировать новую церковь.

Украина получила Томос: что изменится и какие риски

С другой на данный момент прихожанами УПЦ МП остаются миллионы украинцев. И несмотря на то, что Верховная Рада Украины приняла закон о переименовании МП, ситуация не будет решена за несколько месяцев. В этом контексте важно как ПЦУ, так и украинским властям не обострять ситуацию, не делить украинцев на два лагеря.

Новости
''Лидер украинской нации!'' Епифаний раскрыл будущее Филарета

Третья организационные вопросы. Дело в том, что сейчас не решен вопрос как с имуществом новой церкви, так и с фактическим механизмом перехода общин. В данном вопросе очень важно взаимопонимание церкви и органов государственной власти. В интервью OBOZREVATEL митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний (Махота) уже пояснял пока неофициальную модель перехода в ПЦУ.

"Мне подсказывает здравый смысл — люди собираются, голосуют, местные органы власти это фиксируют. Думаю, когда официально получим Томос, вопрос уже будет до конца решен. Но духовно, что они должны ждать или еще что-то, у нас нет таких ограничений", считает Антоний.

Куда перейдет имущество?

Все храмы в стране принадлежат или государству, или религиозным общинам. Чаще всего именно прихожане храма и будут решать, куда передавать церковное имущество. После получения Томоса в Украине начнется масштабный процесс перехода общин в новую церковь.

Правда, пока неясно, как это будет происходить. Проблема в следующем — в Украине нет механизма перехода имущества церкви. Есть общая трактовка, которую можно свести к тезису — громада на общем собрании должна проголосовать за переход или непереход в новую церковь.

Новости
''Другого пути нет!'' Епифаний назвал главные задачи единой церкви

В интервью OBOZREVATEL патриарх Филарет заявлял, что решение о переходе общины из Московского патриархата будут принимать две трети прихожан. Если миряне решатся уйти от МП, то этот шаг должен быть принят только мирянами, а не священниками, к примеру. В случае, если решат остаться — их не будут насильно заставлять.

Украина получила Томос: что изменится и какие риски

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект народного депутата от “Народного фронта” Виктора Еленского №4128, где указано, что государство должно признать право религиозной громады на смену подданства в случае, если такое решение было принято на собрании большинством из присутствующих.

На каком языке будут богослужения?

Ожидается, что богослужения могут быть на украинском языке. Правда, при желании прихода, язык может и не меняться.

Перенесут ли Рождество?

Пока точно неизвестно. Константинопольский патриархат празднует Рождество Христово 25 декабря. В Украине же традиционно сложилось празднование по юлианскому календарю — в ночь с 6 на 7 января.

Смотрите видео по теме:

Призывы перейти на новоюлианский манер празднования Рождества (25 декабря) звучат параллельно с созданием новой церкви. Немного ясности в процесс попытался внести митрополит Киевский и всея Украина Епифаний. По его словам, Православная церковь Украины не будет “рубить с плеча”, а подойдет к этому вопросу с умом и с учетом всех нюансов.

"Если говорить о каких-то решительных реформах, мы приближаемся к празднованию Рождества Христового и есть календарный вопрос — можем мы в Украине 25 декабря праздновать Рождество или нет? Это может внести смуту, внести раскол, и поэтому я стою на таких позициях, что мы должны реформироваться разумно, мудро, чтобы не внести снова какой-то раскол в церковь", — сказал Епифаний.

Правда, из ответа становится понятно, что процесс перехода на празднование Рождества 25 декабря все же начнется, но будет постепенным.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персона
Виталий Тысячный
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги