Украина получила Томос: что изменится и какие риски

Православная церковь Украины официально получила Томос об автокефалии. Именно 6 января завершился процесс создания поместной церкви. Что ждет дальше и с какими трудностями может столкнуться ПЦУ — в материале OBOZREVATEL.

Каков следующий шаг?

Главное — в Украине создана единая поместная церковь. Как уверяют епископы и священнослужители ПЦУ, с этого дня начнется массовый переход общин в новую церковь. Отметим, что подобные случаи уже происходят преимущественно на Западной Украине.

Например, в Хмельницкой области не дожидаясь Томоса уже несколько приходов, несмотря на давление со стороны отдельных священников УПЦ МП, перешли в новосозданную церковь.

“Дальше будет продолжаться объединения церквей на уровне епархий и приходов. Кроме того, после 6 января начнется процесс формирования Синодальных отделений”, — рассказал OBOZREVATEL диякон Михаил Омелян, а также добавил, что Константинополь признает независимость и равноправие ПЦУ еще с момента проведения Объединительного Собора 15 декабря.

Епифаний

Речь фактически идет о формировании организационных структур, церковных “министерств”. Об этом ранее говорил и Митрополит Киевский и всея Украина Епифаний.

"Предстоятель — это глава. А для того, чтобы церковь была полноценной, нужны соответствующие органы — Священный синод, Архиерейский собор, Синодальное управления. После получения Томоса в течение месяца-двух-трех мы уже должны полностью сформировать это тело", — подчеркнул Епифаний.

Какие есть проблемы?

Исходя из нынешних настроений, вокруг ПЦУ есть несколько нерешенных проблем.

Первая — плавный и бесконфликтный переход парафий. Это очень важная составляющая как социально-политического спокойствия в Украине, так и расширения церкви.

Именно от того, сколько в ближайшее время общин присоединятся к новой церкви и зависит ее авторитет. Очевидно, что процесс долгий и трудоемкий, требующий не недель и месяцев, а лет работы и эффективного управления.

Вторая — противодействие со стороны УПЦ МП и Москвы. Важно понимать, с одной стороны Москва через свои спецслужбы пытается дискредитировать новую церковь.

С другой — на данный момент прихожанами УПЦ МП остаются миллионы украинцев. И несмотря на то, что Верховная Рада Украины приняла закон о переименовании МП, ситуация не будет решена за несколько месяцев. В этом контексте важно как ПЦУ, так и украинским властям не обострять ситуацию, не делить украинцев на два лагеря.

Третья — организационные вопросы. Дело в том, что сейчас не решен вопрос как с имуществом новой церкви, так и с фактическим механизмом перехода общин. В данном вопросе очень важно взаимопонимание церкви и органов государственной власти. В интервью OBOZREVATEL митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний (Махота) уже пояснял пока неофициальную модель перехода в ПЦУ.

"Мне подсказывает здравый смысл — люди собираются, голосуют, местные органы власти это фиксируют. Думаю, когда официально получим Томос, вопрос уже будет до конца решен. Но духовно, что они должны ждать или еще что-то, у нас нет таких ограничений", — считает Антоний.

Куда перейдет имущество?

Все храмы в стране принадлежат или государству, или религиозным общинам. Чаще всего именно прихожане храма и будут решать, куда передавать церковное имущество. После получения Томоса в Украине начнется масштабный процесс перехода общин в новую церковь.

Правда, пока неясно, как это будет происходить. Проблема в следующем — в Украине нет механизма перехода имущества церкви. Есть общая трактовка, которую можно свести к тезису — громада на общем собрании должна проголосовать за переход или непереход в новую церковь.

В интервью OBOZREVATEL патриарх Филарет заявлял, что решение о переходе общины из Московского патриархата будут принимать две трети прихожан. Если миряне решатся уйти от МП, то этот шаг должен быть принят только мирянами, а не священниками, к примеру. В случае, если решат остаться — их не будут насильно заставлять.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект народного депутата от “Народного фронта” Виктора Еленского №4128, где указано, что государство должно признать право религиозной громады на смену подданства в случае, если такое решение было принято на собрании большинством из присутствующих.

На каком языке будут богослужения?

Ожидается, что богослужения могут быть на украинском языке. Правда, при желании прихода, язык может и не меняться.

Перенесут ли Рождество?

Пока точно неизвестно. Константинопольский патриархат празднует Рождество Христово 25 декабря. В Украине же традиционно сложилось празднование по юлианскому календарю — в ночь с 6 на 7 января.

Смотрите видео по теме:

Призывы перейти на новоюлианский манер празднования Рождества (25 декабря) звучат параллельно с созданием новой церкви. Немного ясности в процесс попытался внести митрополит Киевский и всея Украина Епифаний. По его словам, Православная церковь Украины не будет “рубить с плеча”, а подойдет к этому вопросу с умом и с учетом всех нюансов.

"Если говорить о каких-то решительных реформах, мы приближаемся к празднованию Рождества Христового и есть календарный вопрос — можем мы в Украине 25 декабря праздновать Рождество или нет? Это может внести смуту, внести раскол, и поэтому я стою на таких позициях, что мы должны реформироваться разумно, мудро, чтобы не внести снова какой-то раскол в церковь", — сказал Епифаний.

Правда, из ответа становится понятно, что процесс перехода на празднование Рождества 25 декабря все же начнется, но будет постепенным.