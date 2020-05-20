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20 мая • обновлено в 18:45
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Украина открывает границы с ЕС: заработают 66 КПП

1.2т
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В Украине возобновят работу 66 пунктов пропуска на границе со странами Европейского Союза, а также Молдовой.

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Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров 20 мая, сообщается в телеграм-канале премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Украина открывает границы с ЕС: заработают 66 КПП

dumskaya.net

Движение будет возобновлено на КПП со странами, в которых эпидемическая ситуация является прогнозированной, а именно – Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой. Пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью остаются закрытыми.

Открыть пункты пропуска Государственная пограничная службы сможет после того, как будет обнародовано решение правительства.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде" пояснил, что полноценное функционирование КПП зависит от смежных сторон. На отдельных направлениях они не сразу могут возобновить пропуск.

"Государственная пограничная служба проинформирует смежные стороны, чтобы они также понимали, что на этих направлениях можно будет осуществлять пропуск граждан и транспортных средств", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин принял решение о продлении карантина в Украине до 22 июня, однако с 22 мая ряд ограничений снимут.

При этом ко второму этапу ослабления карантина готовы только 13 областей.

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Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
Теги
Государственная пограничная служба Украины Кабинет министров Украины
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