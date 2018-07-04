"Украина — "мать" русской церкви, а не наоборот": Порошенко сделал историческое заявление

Украинская православная церковь имеет право на автокефалию, поскольку она является "материнской" для Русской православной церкви.

Об этом заявил президент Петр Порошенко в интервью сербскому телеканалу РТС, передает пресс-служба главы государства.

"Каждая страна имеет право на независимую церковь. 28 июля мы будем отмечать 1030-летие крещения Украины. Именно тогда была создана Украинская церковь. У Украины есть мать-церковь - Константинополь. А потом Украина была "матерью" для русской православной церкви. Именно так, а не наоборот. А сегодня Россия желает помешать нам иметь свою независимую церковь. Русская церковь - церковь страны-агрессора. Украинская церковь - церковь для украинцев. Это большая разница", - подчеркнул он.

Новости УПЦ МП поддержала автокефалию Украинской церкви

Порошенко добавил, что автокефалию Украинской православной церкви поддерживает более половины украинцев.

"Я надеюсь, что с Божьей помощью мы получим автокефалию Украинской церкви. Поддержка других для нас в этом много значит", - подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, вопрос о предоставлении автокефалии украинской церкви может рассмотреть Синод Вселенского Патриархата уже 28 июля. Недавно, группа активистов собрала и передала Вселенскому Патриарху Варфоломею 500 писем в поддержку предоставления Томоса.