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13 июня • обновлено в 17:22
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Украина готовится ко второй волне COVID-19 – Ляшко

1.5т
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В Украине ожидается вторая волна заболеваемости коронавирусом.

Об этом главный санитарный врач Украины, замглавы Минздрава Виктор Ляшко сообщил на брифинге в субботу, 13 июня.

По его словам, сейчас Минздрав расширяет лабораторную сеть, закупает различное оборудование, в том числе для проведения ПЦР-тестирования.

"Мы рассчитываем на поставку нового оборудования и увеличения количества тестирований", – сказал Ляшко, отметив, что такие шаги являются "подготовкой к возможной второй волне коронавирусной болезни, которая ожидается в нашей стране".

Виктор Ляшко

Виктор Ляшко

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро субботы, 13 июня, в Украине официально подтверждено 30 506 случаев COVID-19. Из них 753 были обнаружены за прошедшие сутки.

Ляшко пояснил, что такая динамика связана именно с ослаблением карантина.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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