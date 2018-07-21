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Учиться по-новому: Порошенко подписал важный закон об образовании

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Президент Петр Порошенко подписал важный документ об образовании, который предусматривает привлечение средств и техническую помощь Финляндии при реформировании этой системы в Украине.

Речь идет о Законе Украины "О ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Финляндской Республики о реализации проекта "Финская поддержка реформы украинской школы", принятый Верховной Радой Украины 3 июля 2018.

Соглашение между Правительством Украины и Правительством Финляндской Республики о реализации проекта "Финская поддержка реформы украинской школы" был подписан 5 марта 2018 в Киеве.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в сентября 2017 года Верховная Рада приняла законопроект "Об образовании" (№3491-д), который дал старт для проведения реформы образования.

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Тема
Реформа образования
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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