Учиться по-новому: Порошенко подписал важный закон об образовании

Президент Петр Порошенко подписал важный документ об образовании, который предусматривает привлечение средств и техническую помощь Финляндии при реформировании этой системы в Украине.

Речь идет о Законе Украины "О ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Финляндской Республики о реализации проекта "Финская поддержка реформы украинской школы", принятый Верховной Радой Украины 3 июля 2018.

Соглашение между Правительством Украины и Правительством Финляндской Республики о реализации проекта "Финская поддержка реформы украинской школы" был подписан 5 марта 2018 в Киеве.

Новости Появилась новая успешная модель образования

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентября 2017 года Верховная Рада приняла законопроект "Об образовании" (№3491-д), который дал старт для проведения реформы образования.