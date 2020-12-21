Ученые создали медальон, уничтожающий до 93% коронавирусов в воздухе

Французская компания создала медальон для ношения на шее, способный уничтожить до 93,5% коронавирусов в воздухе.

Ученые модернизировали устройство против малярийных комаров, добавив в него озонатор и некий секретный минерал, сообщает Le Parisien.

Ранее медальон под воздействием человека создавал электрическое поле, молекулы запаха человека падали на землю, поэтому комары не могли найти жертву по запаху.

Новинку против коронавирусов одобрили в парижском институте Пастера. В ходе эксперимента устройство поместили в замкнутое помещение с большим количеством коронавирусов. Через 10 минут оно уничтожило 94% вирусов. Несмотря на то, что в комнате не было типа инфекции, который возбуждает болезнь у людей, ученые уверены, что и с ним гаджет способен справиться.

Устройство обойдется в 79 евро (2700 гривен). Его аккумулятора хватит на 20 часов работы без подзарядки. На данный момент компания выпускает по 400 единиц устройств в день.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, согласно статистике в базе данных Global Health 50/50, мужчины от осложнений коронавируса умирают намного чаще, чем женщины в большинстве стран, откуда есть данные.