Ученые предсказали вспышки коронавируса новых типов

В ближайшее время миру грозят новые вспышки мутировавшего коронавируса. Он может преобразоваться в несколько новых видов, чтобы преодолеть устойчивость иммунной системы человека.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Такой прогноз озвучили ученые из Кембриджского университета в статье на Proceedings of the National Academy of Sciences. Их выводы основаны на исследовании филогенетической эволюции коронавируса SARS-CoV-2, которое показало, что возбудитель болезни уже претерпел ряд мутаций, мигрируя из Азии в другие части света.

Как пишет Naked Science, в своей работе ученые провели анализ 160 полных геномов вируса, полученных от больных с тяжелыми симптомами Covid-19. Во время исследований были выделены три основных генетических варианта SARS-CoV-2. Авторы работы присвоили им индекс A, B и С – соответственно по времени происхождения.

Коронавирус LIGA.net

При этом распространение вариантов вируса оказалось весьма неожиданным. Так, исходный тип A, который передался людям от летучих мышей и с которого с наибольшей вероятностью началась эпидемия в Ухане, оказался далеко не самым распространенным как в Китае, так и в Восточной Азии в целом.

Оказалось, что типы A и С больше всего распространены в Европе и США. В Восточной Азии же самым частым стал тип B: при этом за пределы региона он распространялся, мутируя в производные типы. Это может быть либо следствием эффекта основателя, либо признаком того, что за пределами Азии наблюдается заметная иммунологическая и экологическая устойчивость к SARS-CoV-2 типа B.

Но картина распространения различных типов вируса далеко не везде однородна. Так, несмотря на доминирование разновидностей A и С в Европе, наиболее распространенным в Швейцарии, Германии, Бельгии и Нидерландах оказался именно тип B. Этот факт свидетельствует о том, что вирус мог попасть в перечисленные страны непосредственно из Китая.

Распространение коронавируса по миру Naked Science

А вот у первых заболевших в Италии, Франции, Англии и Швеции выявили именно тип С. В материковом Китае этот тип коронавируса отсутствует полностью, однако единичные случаи заражения типом С обнаружены в других странах и регионах Юго-Восточной Азии: Сингапуре, Южной Корее и Гонконге.

Детальное изучение геномов позволило ученым проследить пути мутаций и распространения патогенов. В некоторых случаях пути вируса просто поразили биологов. Например, вирусный геном, полученный у мексиканского пациента (Covid-19 у него был диагностирован 28 февраля), "мигрировал" из Италии. При этом "итальянский" подтип вируса произошел от первого задокументированного больного в Мюнхене. Он, в свою очередь, заразился от своего коллеги из Шанхая, получившего вирус во время поездки в Ухань с родителями.

Работа, проведенная учеными из Кембриджа, позволяет не только пролить свет на эволюцию вируса, но и предсказать следующие вспышки заболеваемости и предпринять превентивные меры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее о том, что, распространяясь по миру, коронавирус понемногу мутирует, заявили ученые из США. По их словам, эти мутации не вызывают беспокойства и пока не делают вирус более или менее опасным. Но с их помощью можно отследить, как инфекция передавалась от человека к человеку и в каких местах земного шара это происходило.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!