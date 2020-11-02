Ученые разработали практически мгновенный тест на COVID-19

Ученые испытали новый тест, который позволит провериться на COVID-19 за несколько секунд, а не часов, как сейчас.

Это специальный дыхательный тест, его разработали в Великобритании, пишет BBC. Он действует почти мгновенно, отличая коноравирус от других инфекций.

Технология, на которой основана разработка, сначала применялась для тестов по диагностике рака легких и для того, чтобы быстро отличить бактериальную инфекцию от вирусной. Однако с начала пандемии коронавируса компания-разработчик Imspex Diagnostics сконцентрировала усилия на диагностике именно COVID-19.

Новый прибор анализирует образец дыхания и ищет в нем неустойчивые химические элементы. По ним можно определить тип респираторного заболевания. Например, в ходе испытаний тесты отличили коронавирус от других заболеваний – астмы или бактериальной пневмонии.

Также во время тестов в Эдинбурге удалось идентифицировать химические элементы, которые с большой вероятностью определяют тяжесть заболевания и опасность смертельного исхода.

Производители прибора считают, что потенциал теста есть не только в больницах, где он значительно облегчит работу медперсонала, но и в авиации, на транспорте, в работе с мигрантами.

"Образец дыхания можно взять быстро, это не инвазивно, не нужен специально подготовленный человек, и через несколько минут у вас уже есть результат", – заявил основатель и глава компании Санти Домингес.

По словам разработчиков, прибор для тестирования будет готов через шесть месяцев при условии финансирования.

Ученые уточнили, что тестирование не было достаточно масштабным – его провели примерно на 100 пациентах.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что человек, получивший отрицательный результат ПЦР-теста, может быть носителем вируса, однако положительный результат наверняка свидетельствует о болезни.