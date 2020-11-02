Ученые разработали практически мгновенный тест на COVID-19
Новый прибор анализирует дыхание человека
Он ищет элементы, по которым можно определить тип заболевания
Новую технологию уже испытали на пациентах в больницах Эдинбурга (Шотландия) и Дортмунда (Германия)
Ученые испытали новый тест, который позволит провериться на COVID-19 за несколько секунд, а не часов, как сейчас.
Это специальный дыхательный тест, его разработали в Великобритании, пишет BBC. Он действует почти мгновенно, отличая коноравирус от других инфекций.
Технология, на которой основана разработка, сначала применялась для тестов по диагностике рака легких и для того, чтобы быстро отличить бактериальную инфекцию от вирусной. Однако с начала пандемии коронавируса компания-разработчик Imspex Diagnostics сконцентрировала усилия на диагностике именно COVID-19.
Новый прибор анализирует образец дыхания и ищет в нем неустойчивые химические элементы. По ним можно определить тип респираторного заболевания. Например, в ходе испытаний тесты отличили коронавирус от других заболеваний – астмы или бактериальной пневмонии.
Также во время тестов в Эдинбурге удалось идентифицировать химические элементы, которые с большой вероятностью определяют тяжесть заболевания и опасность смертельного исхода.
Производители прибора считают, что потенциал теста есть не только в больницах, где он значительно облегчит работу медперсонала, но и в авиации, на транспорте, в работе с мигрантами.
"Образец дыхания можно взять быстро, это не инвазивно, не нужен специально подготовленный человек, и через несколько минут у вас уже есть результат", – заявил основатель и глава компании Санти Домингес.
По словам разработчиков, прибор для тестирования будет готов через шесть месяцев при условии финансирования.
Ученые уточнили, что тестирование не было достаточно масштабным – его провели примерно на 100 пациентах.
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что человек, получивший отрицательный результат ПЦР-теста, может быть носителем вируса, однако положительный результат наверняка свидетельствует о болезни.