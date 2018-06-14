"Убивает людей!" Бабченко отрезвил фанатов ЧМ-2018 резким заявлением о России

Российский журналист Аркадий Бабченко осудил тех фанатов, которые приехали на чемпионат мира по футболу-2018 в Россию.

Как написал он на своей странице в Facebook, в соцсетях наблюдается массовый ажиотаж вокруг мундиаля.

"И вот кто-то жалуется, что билеты дорогие, кто-то поддерживает чемпионат, кто-то радуется, как сейчас офигенно на Красной площади и Никольской, где гуляют толпы фанатов со всего мира, и мы, мол, не такое уж г*вно, вполне себе европейский город, у нас еще есть будущее, кто-то пишет про дико скакнувшие цены на все…", - написал он.

Журналист гневно высказался по поводу выше перечисленного и напомнил о российской агрессии на Донбассе, удерживаемых в тюрьмах украинских политзаключенных и террористических актах по всему миру.

"Сенцов голодает сегодня тридцать второй день. Тридцать. Второй. День. Вчера на фронте был убит еще один парнишка. Двадцать шесть лет. Николай Вильчинский. Жена и двое детей. Четыре года в этот день назад был сбит "Ил" с десантниками при заходе на аэропорт Луганска. Пятьдесят четыре человека. Сам ты, после попытки твоего убийства, сидишь в бункере со сломанной в очередной раз жизнью, и думаешь, как, блин, начать все сначала. И вот читаешь все эти мемасики про футбол...", сказано в сообщении.

Бабченко отметил, что еще пару лет назад он мог бы "взорваться" по поводу всего этого.

"Какой на*уй футбол? Ваша е*аная страна сейчас, вот прямо сейчас, убивает людей, гноит их в тюрьмах, у вас прямо сейчас второй месяц в камере медленно умирает от голода захваченный Мордором насильно, словно раб в средневековье, человек с потрясающим чувством достоинства и свободы! У вас репрессируют целый народ! У вас убивают сейчас! Понимаете? Убивают! Какой на*уй Мундиаль? Вы вообще уже е*анулись?" А сейчас нет. Даже этого нет", - выссказался журналист.

По его словам, в России уже давно сбит фокус того, что нормально, а что нет, даже в самых оппозиционных жителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер российской рок-группы ДДТ Юрий Шевчук призвал болельщиков не бояться ехать в Россию на чемпионат мира по футболу.