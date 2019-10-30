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30 октября • обновлено в 10:32
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Дмитро Ярош
Дмитро Ярош
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У випадку зради владою України - готовий до повстання

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Зараз в голові декілька думок:

- не сприймаю екзальтаціії, паніки, хамства, фальші;

- думка людей, які після багатьох років війни з Росією стоять на проросійських позиціях, мене геть не цікавить; "по Росії ностальгія - чемодан, вокзал, Росія". Бидлу - бидляче. Іншого не буде.

- сьогоднішня поведінка влади у більшості ідентична діям влади минулої; деколи здається, що влада Зеленського - це реінкарнація влади Порошенка;

- разом зі своїми побратимами неодноразово висловлював готовність до конструктивної державницької співпраці з існуючою владою. "Надія вмирає останньою";

- у випадку зради владою нашої Держави - готовий до Повстання, хоча дуже не хочеться;

- Україні вкрай потрібний об’єднаний державницько-патріотичний понадпартійний Рух; без такого об’єднання - наша Держава приречена на силове протистояння;

- не сприймаю, коли патріоти з різних громадсько-політичних середовищ гризуться між собою та роблять один з одного ворогів. Геть чвари! Хай живе Україна!

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Пане президенте, не треба підігравати Путіну

- серед так званих "Слуг народу" значна кількість Патріотів України, але й ворожого елементу там достатньо. Сподіваюсь, що природний процес відділення "зерен від полови" пройде найближчим часом і не все буде так погано, як вимальовується, для цієї "партії".

- військові, працівники СБУ, МВС, СЗР, антикорупційних органів не мають виконувати злочинних наказів, котрі протирічать Закону Божому, Національним інтересам українського народу та Конституції Украіни. Їх виконання є Злочин! Це я про відступ, здачу відвойованих територій, виконання політичних замовлень тощо;

- "золотим фондом" нашої нації є Воїни і Волонтери, які стали на захист Держави. Неповага до них - це зрада українського народу.

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Долю України вирішують не маси розчарованих, а легіони воїнів

І на завершення.

Володимир Зеленський - президент, якому навіть по закону лишилося бути на своїй посаді вже на півроку менше. Мені справді дуже хочеться, щоб ті добрі речі, про які він говорив і говорить - були реалізовані. Але їх виконання не має принести в жертву Честь і Гідність українськоі нації.

Володимире, я вже "замахався" звертатися до тебе (до війни ми спілкувалися на "Ти") у надії почути хоч щось у відповідь. У мене зараз стан людини, яка має прийняти для себе остаточне рішення: "Бути чи не бути"... Нас таких, які зараз приймають рішення - десятки і сотні тисяч.

Врешті йдеться про долю всього українського народу і нашої державності.

Прошу, почни спілкуватися з тими, хто бачить трошки далі за межу свого "хутора" і готовий на самопожертву заради Нації та Держави.

Слава Україні!

Р.S. Друзі та подруги, вибачте за деяку сумбурність своїх думок! Накипіло...

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Автор
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Темы
Война на Донбассе Мирные переговоры в Минске Минские договоренности Акции протеста в Киеве Отвод войск на Донбассе
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
война Ветераны войны на Донбассе волонтерство Формула Штайнмайера
Источник
Источник: Facebook Дмитра Яроша
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