"Бунт" Церкви Кипра после признания ПЦУ: в Украине показательно ответили
Глава Кипрской Церкви помянул имя Митрополита Епифания в Диптихе во время совместной с членами Синода литургии
Это является актом признания автокефалии ПЦУ и знаком установления полного евхаристического общения
Российские СМИ заявили, что это якобы вызвало негодование других членов Синода
Против признания автокефалии Православной церкви Украины выступили четверо из восемнадцати членов епископата Церкви Кипра.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер Киевской Митрополии Православной церкви Украины, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря). Он также опубликовал показательное фото всех 18 кипрских священников.
Как отметил представитель ПЦУ, "Москва и ее сателлиты" стали разгонять заявление четырех иерархов, "категорически не согласных" с признанием ПЦУ, как бунт.
"Каждый может посчитать, сколько составляют 4 из 18 и сделать вывод, смогут ли эти четыре иерарха достичь преимущества их (точнее – промосковской) позиции", – написал Зоря.
Он добавил, что Архиепископ Кипра Хризостом хорошо знает внутренний настрой в собственной Церкви, а потому никогда не пошел бы на официальное признание ПЦУ, если бы не был уверен, что в этом опирается на поддержку подавляющего большинства.
Священник также процитировал Архиепископа, который сказал: "Моя позиция прежде всего служит Православию, а затем Церкви Кипра".
"Итак, заявления и протесты – не более чем ритуальная попытка тесно связанных с Москвой иерархов прикрыть свое поражение в двухлетней борьбе против признания ПЦУ со стороны Церкви Кипра", – подытожил Зоря.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В августе 2019 года синод Элладской церкви (Греция) подтвердил каноничность получения автокефалии ПЦУ от Вселенского патриарха.
Затем старейший после Вселенского Патриархата – Александрийский патриархат – официально признал автокефальную ПЦУ.
РосСМИ сообщили, что митрополит Лимасольский Афанасий якобы покинул литургию в знак протеста против решения предстоятеля Кипрской православной церкви признать Православную церковь Украины.