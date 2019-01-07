Томос для Украины: в Грузии выступили с неоднозначным заявлением

Грузинская православная церковь выразит свою четкую позицию касательно получения канонической автокефалии Православной церковью Украины, когда ознакомится с текстом Томоса.

Об этом сообщил журналистам в Тбилиси местоблюститель патриаршего престола ГПЦ митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири), пишет Радио Свобода.

По его словам, ранее синод Грузинской церкви постановил: члены синода должны ознакомиться с документом, после чего будет сделано заявление.

При этом он добавил, что дата нового заседания синода, на котором рассмотрят этот вопрос, еще не известна.

Грузинские средства массовой информации напоминают, что, как правило, синод ГПЦ собирается дважды в год, зимой и в начале лета.

Зимнее заседание состоялось 27 декабря 2018 года, и тогда Грузинская православная церковь вновь не приняла решения по поводу автокефалии украинской церкви, решив сделать это на следующем заседании синода – уже после предоставления ПЦУ Томоса.

История вопроса:

В Грузинской церкви есть опасения, что в случае поддержки автокефалии украинской церкви РПЦ может официально отобрать из ее подчинения территории сепаратистских регионов Абхазии и Южной Осетии.

Сейчас они неподконтрольны ГПЦ фактически, но РПЦ формально признает эти регионы канонической территорией Грузинской церкви.

Грузинская православная церковь провозгласила свою современную автокефалию в 1917 году, выйдя из состава Российской православной церкви.

В составе РПЦ она находилась с 1811 года, после того, как Российская империя присоединила к себе Грузию, а РПЦ отменила давнюю многовекового автокефалию ГПЦ, ведущую свою историю с 5-го столетия.

Новую автокефалию РПЦ признала в 1943 году, а Вселенский патриархат – в 1989 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

Вручение Томоса facebook.com/petroporoshenko

6 января,после божественной литургии, документ об автокефалии вручили митрополиту Православной церкви Украины Епифанию. Президент Украины Петр Порошенко назвал это событие настоящим чудом.