Тимошенко заразилась коронавирусом – СМИ

Юлия Тимошенко и ее семья заразились COVID-19.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заболела коронавирусом. Заболели также и другие члены семьи Тимошенко.

Об этом сообщило РБК-Украина со ссылкой на достоверные источники.

В частности, вместе с Тимошенко коронавирусом заболели и ее дочь Евгения Тимошенко с мужем – Артуром Чечеткиным.

Где и когда именно заболела Тимошенко – пока неизвестно. Также неизвестно в каком состоянии она пребывает и как проходит лечение.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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