Степанов сказал, кто сможет уехать в Европу на карантине

Из-за роста количества новых зараженных COVID-19 украинцы пока не могут выезжать в страны Евросоюза. Однако определенная категория граждан может покидать страну.

Об этом на брифинге во вторник, 30 июня, рассказал глава Минздрава Максим Степанов. Министр пояснил, что страны ЕС установили индикатор по числу больных на сто тысяч – 16 и меньше. В Украине этот показатель составляет 57 на 100 тысяч населения.

"Двумя неделями ранее это показатель составлял 37. За две недели произошел такой бешенный рост числа новых зараженных. То есть на сегодняшний день будут ограничения для украинцев на поездки в страны ЕС", – сказал он.

При этом Степанов отметил, что запрет на поездки в ЕС не будет касаться дипломатов, сезонных рабочих из Украины, людей, которые выезжают на обучение или ищут убежища в европейских странах.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро вторника, 30 июня, в Украине официально подтверждены 44 334 случая коронавирусной инфекции. Из них 706 обнаружены за прошедшие сутки.