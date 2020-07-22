Степанов рассказал, когда в Украине появится вакцина от коронавируса

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что специалисты возглавляемого им ведомства сделают все возможное, чтобы украинцы быстрее всего получили доступ к вакцине от COVID-19, как только такая появится в открытом доступе.

Об этом он сказал во время брифинга 22 июля. Так глава Минздрава прокомментировал разработки препарата британскими учеными, которые заявляют о его успешных клинических испытаниях (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость в конца).

"Конечно, мы отслеживаем все разработки вакцины, которые происходят в мире, в том числе и те, которыми занимаются ученые из Оксфордского университета Великобритании", – подчеркнул Степанов.

По его словам, представители министерства общаются с разработчиками лекарств от нового типа коронавируса. А также пытаются сделать все, чтобы Украина, в случае изготовления и появления на рынке вакцины, была одной из первых стран, которая ее получит.

Министр добавил, что вышеупомянутая вакцина от британских ученых пока прошла только первую стадию клинических испытаний и должно пройти время, чтобы доказать ее эффективность в борьбе с COVID-19.

"После того, как такая информация будет, мы сделаем все для того, чтобы она (вакцина. – Ред.) появилась в Украине как можно быстрее", – заверил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, вакцина против коронавируса, разработанная в Оксфордском университете и в компании AstraZeneca, показала обнадеживающие результаты при тестировании на людях.