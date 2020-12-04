Степанов рассказал, когда Украина получит вакцину от COVID-19 и кому сделают прививки бесплатно

Первые вакцины от COVID-19 по международной программе "COVAX" ожидаются в Украине уже в 1 квартале 2021 года.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в прямом эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online 4 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам Степанова, за бюджетные средства в Украине будет вакцинировано 20 миллионов человек.

"Я уверен, что хотя бы те "группы риска", которые мы определили в стране, должны обязательно, в первую очередь, начать вакцинировать. И понятно, что это будут люди по профессиональному признаку - медицинские работники, педагоги, и группа риска - пожилые люди и те, кто имеет заболевания", – пояснил министр.

Он также добавил, что и сам вакцинируется, несмотря на то, что не относится к группе риска и переболел COVID-19.

Программа "COVAX" является глобальной инициативой, объединяющей правительства и производителей более 180 стран. Ее цель заключается в том, чтобы вакцины от COVID-19 достигли наиболее нуждающихся вне зависимости от уровня экономического развития государства.

Как писал OBOZREVATEL, Украина получит до 8 миллионов доз вакцины против коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX. Препарат будут поставлять несколькими траншами, первый из которых – вероятно, весной 2021 года.

Ранее Максим Степанов заявил, что Украина не рассматривает закупку и использование российской вакцины против коронавируса, так как ее фактически не существует.